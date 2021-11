SDE har under säsongen gått tungt och ligger just nu näst sist i SDHL-tabellen. Då plockar klubben in fystränaren Eva-Maria Verworner till kvällens match mot Linköping.

Eva-Maria Verworner kom till Sverige för första gången säsongen 2007/08 och spelade då två säsonger i Västerhaninge och fyra säsonger i Södertälje SK.

Efter de sex åren i Sverige flyttade hon tillbaka till hemlandet, Österrike, och där har hon kombinerat spelandet med uppdrag som tränare.

Under årets säsong har hon återvänt till Sverige och har agerat fystränare i Stockholmsklubben SDE. Laget placerar sig just nu under kvalstrecket och till kvällens match plockar man nu in fystränaren som spelare.

Under sin senaste säsong som spelare i Sverige noterades Verworner för totalt 24 poäng (9+15) på 23 spelade matcher i Södertälje.

TV: Tre Perioder med SDHL:s sportchef Gizela Ahlgren Bloom

Matchrapporter: 1–0-seger för Leksand mot SDE – Phoebe Staenz matchhjälte Brynäs upp i topp efter trepoängare mot SDE Hannah Miller tvåmålsskytt för Djurgården i segern mot SDE Formstarka Linköping tog ännu en seger SDE vann med 3-2 borta mot Göteborg HC