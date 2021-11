Södertälje har under veckan hamnat i stort fokus. Detta efter uppbrottet med duon Colin Smith och Tobias Lindberg. Nu berättar lagets sportchef, Mikael Samuelsson, om säsongsinledningen, hur laget ska agera framåt och om anledningarna bakom kontraktsuppbrotten.

– De är krävande och en grupp måste kunna ta emot det också, säger han till Hockeysverige.se.

Södertälje har varit i stort fokus under de senaste sju dagarna. I huvudfokus har de två spelarna Colin Smith och Tobias Lindberg hamnat efter att de i förra veckan petades ur laguppställningen. I söndags kom till slut beskedet att de två tilltänkta toppspelarna inte skulle få stanna i SSK, men vad som låg bakom beslutet annonserades inte ut.

På lagets hemsida skrev man:

"Det står idag klart att Tobias Lindberg och Colin Smith lämnar Södertälje Sportklubb. Båda spelarna kom till Södertälje inför pågående säsong men nu avslutas samarbetet i förtid. Det hann bli 14 respektive 15 matcher i SSK-tröjan för Lindberg och Smith.

Vi tackar både Tobias Lindberg och Colin Smith för insatserna i Södertälje Sportklubb och önskar dem all lycka framöver."

Utöver det fanns de tinga ytterligare kommentarer från varken tränare eller sportchefen, Mikael Samuelsson, som nu kan berätta att det var medvetet.

– Jag har valt att ligga lågt. Beslutet baseras i att de har fått väldigt mycket förtroende både i powerplay, fem mot fem och de har fått chansen på offensiva "tek". Våra ledande spelare behöver kliva fram ännu mer, sen är det inte så att de två har gjort att vi har förlorat eller att vi har vunnit. Rent generellt har de fått ett stort förtroende och vi vill se mer av våra ledande spelare, säger han till Hockeysverige.se.

“DE ÄR KRÄVANDE”

Lindberg noterades under säsongsinledningen för sex framspelningar på 16 matcher och Smith noterades för fem mål och fem framspelningar på en match mindre spelad. För duon, som anslöt från Väsby, var förväntningarna däremot högre än så.

– De hamnar förhoppningsvis på en bättre plats, som passar både dem och lagen bättre. De var två bra spelare, men vi ville se mer av dem. Det betyder nu att vi förhoppningsvis får ihop truppen ännu tajtare och att vi spelar på det sättet som vi har kommit överens om.

På vilket sätt ska gruppen bli tajtare?

– På isen.

Smith har tidigare under veckan uttalat sig om det brutna kontraktet i en intervju med LT och sa då: “Vi kom in för att vi ville vinna och kanske blev vi för krävande”. Det är en beskrivining som Samuelsson kan hålla med om.

– Jag förstår vad de menar. De är krävande och en grupp måste kunna ta emot det också. Sen handlar det om hur man är krävande och det är sånna saker som man kan fila på. Gruppen måste responsa på att vara krävande, men först måste man få ett förtroende för varandra. Först är det ledare mot spelare och sedan är det lagkamrat mot lagkamrat. Har man inte fått det så kan det slå lite fel.

På vilket sätt har de varit krävande?

– Det är när resultaten inte har gått vår väg. Vad gör vi? Vi vill ändra på det. Det är sånna saker och de vill vinna till varje pris. Det är en kombination av att de har varit krävande och att vår övriga grupp inte har anammat det sättet som de har varit krävande på. Vi vill se mer av våra ledande spelare och då kollar vi på vad vi ska göra med gruppen, var vi tar vägen och hur ser det ut i vår framtid. Vi analyserar allt det här och sen kommer man fram till ett beslut.

Är det inte något man vill ha i klubben? Att spelarna är krävande mot varandra?

– Det är klart att man ska ställa krav och det gör vi allihopa, men av olika anledningar, som jag inte vill gå in på exakt, svarar Samuelsson och avbryter sig själv innan han fortsätter:

–. Jag är inte runt gruppen varje dag och hör vad som sägs, hur de anammar varandra eller hur de kommer ihop som en grupp. Jag kan inte säga exakt, men jag vet att det här är en kravställande miljö och det är en del av vår vardag.

Nu flyttar ni på de som ställer krav?

– Ja, precis.

“JAG VILL INTE PEKA FINGER”

I LT:s intervju med Smith nämner han även att han hyser stor respekt för sportchefen, men att han inte har pratat med tränarna efter kontraktsuppbrottet. Det stämmer även att de två spelarna inte har kommit helt överens med hela gruppen.

– Vad jag än säger i media så blir det aningen fel. Jag förstår Colin och jag förstår Tobias. Kanske för att jag har varit i Nordamerika och levt mitt liv så. Här i Södertälje Sportklubb funkade det inte ultimat den här gången. Sen vems fel eller ifall det är tränarna som inte förstår dem eller om de inte förstår vad vi vill och tränarna vill ha. Det är en kombination av allting, säger han och fortsätter:

– Det hade varit lättare om laget dels hade vunnit och om de hade producerat. Ja, Colin producerade, men det var mycket i powerplay och där handlar det mer om vårt fem mot fem-spel. Allting sätts på sin spets, man måste börja titta och tänka om vi ska fortsätta med den här gruppen hela året. Som jag var inne på tidigare vill jag inte peka finger mot någon, men den här gången blev det inte jättelyckat.

Samuelsson, som själv har en lång bakgrund av spel i NHL och Nordamerika, kan förstå de två spelarnas kravställande.

– Jag förstår för att i Nordamerika är det en väldigt kravställande och rak kommunikation. Det är egentligen så jag är också, men det gick inte riktigt hem i den här gruppen. Så kan jag sammanfatta det. Det handlar om gruppen, tränarna och att vi inte såg det vi ville se. Det är en kombination. Det är bättre att avbryta nu istället för att gå till februari och vi kände att det här var bäst.

De båda hade ett möte med ledarstaben, vad sades där?

– Jag kan inte säga något specifikt om hur det mötet slutade. Vi hade möten med alla spelare och det har inte höjts några röster. Vi såg bara lite olika på vissa saker med dem och då diskuterades det, säger han och tillägger:

– Till de två vill jag bara säga: “All lycka i fortsättningen”. Jag har stor respekt för dem också så jag skickar tillbaka den passningen. Att det inte funkade här den här gången betyder egentligen ingenting. De har skött allting väldigt professionellt och det har inte varit något gnäll i tidningar eller någonting sånt. Det är bara tyvärr så här det funkar i den här världen ibland.

Tobias Lindberg och Colin Smith i utvisningsbåset. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

“VI KOLLAR ÖVERALLT”

Spelartappen innebär nu att Södertälje söker efter nya spelare på marknaden och den processen har redan påbörjats.

– Vi jobbar hårt med att göra den här gruppen så slagkraftig som möjligt. Vi har en center (Matt Marcinew) som kommer in, men där är inte arbetstillståndet helt klart ännu. Han är på plats och tränar med laget, men kan inte spela riktigt ännu.

Hur skulle du beskriva Marcinew som spelare?

– Han är en tvåvägsspelare som har varit kapten tidigare i karriären och när jag pratar med honom får jag väldigt bra vibbar. Han är en lagspelare som den här gruppen behöver just nu. Han kan även vara målfarlig, det är inte så att han är ovan vid att göra poäng, trots att de inte har kommit i år. Han har visat att han har en näsa för målet och det behöver vi.

Vad låg bakom värvningen?

– Vi skannar av marknaden hela tiden och försöker hitta guldkorn som är villiga att röra på sig. De kanske har hamnat lite fel i någon miljö och det är lite så det funkar. Det kan vara vi eller någon agent som tar kontakt och det handlar mycket om kontaktnät.

Vart och vad kollar ni efter?

– Vi kollar överallt, svarar han snabbt och skrattar till innan han fortsätter:

– Vad man kollar är vilka brister som vi vill stärka upp och utifrån det tar vi vissa beslut.

Södertälje har spelat 17 matcher och än så länge samlat på sig 20 poäng. Säsongen är helt enkelt i full gång, vilket på flera sätt försvårar rekryteringsprocessen.

– Dels gruppdynamiken och att spelaren ska kunna komma in snabbt och så. Mest troligt värvar du en spelare som lämnat en annan klubb. Jag ska inte säga att det måste ha gått snett någonstans, men du blir lite sårbar i en sån värvning. Du kan inte förvänta dig att en sån värvning kommer in och vänder på allting, utan mer tänka att de fyller ett tomrum och kommer in i gruppen. Du är ganska naiv om du tror att du värvar till dig absolut spets som vänder allting vi har påbörjat.

Sportchefen Mikael Samuelsson. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

TÄLJESONEN DRAGAN UMICEVIC

I samband med att kontrakten bröts med Lindberg och Smith gick det snabbt för dem båda att hitta nya klubbar. Lindberg hamnade i den tjeckiska klubben HC Vitkovice, vilket han har berättat om i en tidigare intervju på Hockeysverige.se.

Smith hamnade i den gränsöverskridande ligan ICEHL och i klubben Black Wings Linz. Detta på bekostnad av en den tidigare SSK-spelaren Dragan Umicevic. Umicevic har under sina säsonger i klubben noterats för 185 poäng på 165 spelade matcher. Även årets säsong har han inlett starkt, men efter Smiths ankomst står 37-åringen nu utan kontrakt, vilket Samuelsson är fullt medveten om.

– Vi har inte haft någon kontakt än, men det kommer vi att ha, säger han och tillägger:

– Han bor tio minuter härifrån och vi känner varandra på ett personligt plan så det hade ju nästan varit tjänstefel av mig att inte ta kontakt. Så nog kommer vi prata.

Hur kommer det sig att det inte har varit någon kontakt ännu?

– Det hände ganska nyligen och de har en situation där nere med familj och sånt. Sen vet jag om inte om det är nedstängt just nu kanske. Jag tror att han tog lite illa vid sig, men det får han säga själv, det är min magkänsla. Jag tror inte att han såg det komma och jag har inte pratat med honom ännu, men har man vunnit poängligan där och varit framgångsrik för att det sedan ska säga pang mitt under säsongen. Jag vet inte vad som ligger bakom det, men därav har jag inte kontaktat honom. Han är inte den första jag ringer och jag är inte den första han ringer. Man måste ha lite respekt för situationen och vi tar allting i den takten som det ska tas. Vi kanske hörs redan nu under dagen.

Dragan Umicevic i Black Wings Linz. Foto: IMAGO

“JAG GILLAR VÅRT LAGBYGGE FORTFARANDE”

Inför säsongen värvade SSK flera namnkunniga spelare och utan att de kanske har uttalat det själva, sågs de som en konkurrent om SHL-platsen. Målbilden har inte varit att ta klivet i år, men långsiktigt är det, som för alla klubbar i Hockeyallsvenskan, självklart det huvudsakliga målet.

– Vi har diskuterat det litegrann. Jag vill inte dra ner någon målbild, men vi måste samtidigt titta ganska nyktert på det och se vart vi är någonstans. SHL är såklart målet, men vi måste titta på hur vi ska bygga upp det här och vi kanske ska bli en toppklubb i Allsvenskan innan vi går ut och säger: “Vi ska till SHL”, säger han och fortsätter:

– Alla i ligan vill väl ta sig till SHL, men vi måste börja med att bygga upp en långvarig framgång. Där måste vi som lag och förening prata ihop oss. Bilden är att vi definitivt ska ligga högre än där vi är just nu, och det ska jag vara tydlig med att säga. Det finns inget utstakat mål att vi nu ska till SHL. Jag tycker att man hoppar över några steg om man bara säger att man ska till SHL.

Det sportchefen vill få sagt är att steget till SHL är målet, men det är en lång vandring och många stag som behövs ta innan man når dit.

– Om vi går ut och säger: “Vi vill till SHL” blir det en ganska negativ vinkling på det. Man måste veta hur man för sig för att bli en SHL-klubb och veta vad som krävs. Gör man bara sitt bästa så gör man lika mycket som alla andra lag. Man måste också titta på vart vi är och man måste bygga strategiskt mot SHL, säger han och fortsätter:

– Jag gillar vårt lagbygge fortfarande, trots att vi blev av med två spelare. och att det blev aningen fel. Som alla lag måste vi hela tiden skruva på allt. Sen är det så att allting man blir synad av i media är herrlaget, punkt. Det är inte många som ser vad som händer på juniorsidan och ungdomssidan, men det är inte det som ger framgång just nu. Om hela organisationen ska må bra så tar det en stund.

“DET FINNS FÖR ATT VÄRVA”

I och med spelartappen och att Södertälje nu åter är på marknaden krävs det resurser för att kunna värva. De resurserna har Samuelsson till sitt förfogande och nu vill han lyckas hitta rätt i de framtida rekryteringarna.

– Det finns för att värva, men vi är inte ensamma om att ha en budget. Vi slåss mot några SHL-klubbar, och attraktiva spelare tittar först dit såklart. Vi vill att de ska hjälpa en okej allsvensk förening och då gäller det att de har en sund nivå i alla fall, säger han och fortsätter:

– Det är inte så att jag inte känner att jag har något att röra mig med eller att jag är begränsad av styrelsen. Så är det inte och det är verkligen skönt. Det gäller att det ska vara rätt. Det är så lätt att värva spelare och plocka in namn som inte är rätt. Så kanske det inte är just nu, men då släcker man bara mer bränder för att två veckor sedan bara stå där och tänka: Vad fan är det här?". Det är klart att vi inte vill jobba så för då flyttar vi bara fram problemen. Vi har en bra trupp och vi har en bra juniorverksamhet också som kan komma och stötta herrlaget.

Säsongsinledningen har blandat och gett om man ser till resultaten och tabellställningen har laget inte levt upp till förväntningarna.

– Vi hade en helt okej start. Sen har vi absolut haft några tyngre matcher den senaste tiden, förutom den vi vann. nu senast. De matcherna vi spelar bra så spelar vi inte tillräckligt bra och vi mötte då väldigt bra motstånd. Då tänker jag framförallt på HV och hade vi fått med oss någon eller några segrar här hade vi varit helt okej med. Jag säger inte att vi inte är helt okej med fortfarande. Vi ligger liksom inte sist och det är en stämpel som man får vibbar av. Det är ingen katastrof, men hade vi velat ha fler poäng? Absolut! Det är något som vi tittar på långsiktigt mer än att blicka fram mot bara nästa vecka eller ett par veckor framåt.

Hur mycket tänker man på den vanliga klyschan: “Bäst i vår”?

– Det var så vi byggde vår trupp egentligen från början. När det då sätts på sin spets och man inser att vi måste göra någonting här och nu så rubbas det lite grann. Vi försöker bygga för att vara bra från jul och framåt, men vi kan inte vara helt under isen fram tills dess, säger han för att sedan avsluta:

– Vi jobbar hårt för att vara framgångsrika.

TV: Tre Perioder om Vancouvers kris och SHL:s största profiler

Matchrapporter: Efterlängtad seger för SSK – bröt förlustsviten mot Kristianstad Kristianstad går som tåget – femte raka segern Ryck i sista perioden avgjorde för BIK Karlskoga Stark defensiv när VIK Hockey vann mot SSK Björklöven vann mot SSK hemma – avgjorde i förlängningen