ENGLUND: Första anhalten för förändringar sker ofta i november

Den senaste tiden har det rört på sig en hel del i de hockeyallsvenska trupperna vilket knappast är något ovanligt under november månad. Efter en tredjedel av säsongen har man bra koll på sitt lags styrkor och brister.

Man vet vilka spelare som är ledare både på isen och i omklädningsrummet. Där checkar man av totalt vad man får ut av varje enskild spelare gentemot lönenivån och agerar efter förmåga och behov av vad som skulle kunna göra störst positiv påverkan på laget.

Man inventerar egentligen i spelartruppen fortlöpande där första anhalten för förändringar ofta sker under november månad. För vissa tar det längre tid att acklimatisera sig i en ny klubb och för vissa även till ett nytt land och annorlunda hockey som det ibland handlar om. Därför vill man heller inte ta några förhastade slutsatser och skeppa spelare för tidigt om det nu skulle visa sig att spelaren i fråga behöver mer tid på sig för att komma upp i sin toppnivå.

Nedan följer ett axplock av förändringar som skett de senaste veckorna:

Bland annat har Södertälje släppt sin tilltänkta spetsduo Tobias Lindberg och Colin Smith samtidigt som man värvat in kanadensaren Matt Marcinew från Liiga.

Mora har släppt Isac Andersson till Tingsryd samt gått skilda vägar med Paul Bittner som varit skadebenägen under hösten.

I AIK har man gjort sig av med Max Gerlach efter sina blott tre spelade matcher.

BIK Karlskoga har värvat tillbaka Julius Persson efter ett par säsonger i Norge och nu senast i Danmark.

Vita Hästen har lånat in snabbskrinnaren Jimmy Andersson från Linköping. Tidigare lånade man även in lettländaren Rihards Marenis från Kiruna som under uppmärksammade former startade sin sejour i norrköpingslaget med fem matchers avstängning. Nu har man dessutom kommit överens om ett permanent kontrakt som sträcker sig över säsongen 22/23.

Troja Ljungby har plockat in Arvid Degerstedt och Oskar Lindgren från Hockeyettan samtidigt som man nyligen värvade Romans Semjonovs från Tingsryd. Klubben har även gett besked till målvakten Linus Lundin att se sig om efter en annan klubb då han just nu är klubbens tredje alternativ mellan stolparna.

I MoDo har man också varit övertaliga på målvaktssidan som man löst genom att låna ut Isak Wallin till norska Frisk Asker.

I Tingsryd har man, som jag skrivit ovan, värvat Isak Andersson från Mora samt släppt Romans Semjonovs till Troja/Ljungby. Lägg dessutom till att man släppt den kanadensiska liraren Liam Finlay vilket bör innebära att klubben håller koll på marknaden efter potentiella förstärkningar.

Västervik har lånat in en av fjolårets spetsforwards Viktor Liljegren från Timrå.

Västerås tycks har bytt upp sig när man skeppade österrikaren Alexander Rauchenwald och istället tog in finländaren Mikael Hakkarainen.

*****

Fullsmetad omgång väntar ikväll där det bjuds på en hel del gott och blandat.

När ska Mora hitta vinnarspåret? Man har ett lag som bör vara bra nog för slutspel men just nu parkerar man på näst sista plats i tabellen och är det lag som underpresterat mest hittills. Ikväll ställs man mot Västerås som är ett av ligans formstarkaste lag med sina sex segrar på de åtta senaste matcherna där 5-0 senast mot Björklöven sticker ut. Västerås har påbörjat sin klättring mot den absoluta toppen efter en, i mina ögon, medioker start på serien.

Toppmötet BIK-KIK är också väldigt intressant. Att BIK är ett topplag är knappast någon överraskning men Kristianstads succéartade klättring efter sex raka förluster inledningsvis höjer förmodligen ett och annat ögonbryn.

Kan Björklöven repa sig efter att ha blivit nollade på hemmaplan senast eller ska AIK närma sig topp sex?

Själv ska jag kika på seriens två formsvagaste lag där Västervik tar emot Troja/Ljungby. Västerviks fem raka förluster ställs mot Trojas åtta. Vilket lag vill mest?

