Rögle ser ut att landa in en drömförstärkning från Nordamerika.

Éric Gélinas är uppsatt på unconditional waivers av Carolina med avsikt att bryta kontraktet – vilket gör att han inom kort är Rögles spelare igen.

För exakt två år sedan förlängde Éric Gélinas sitt kontrakt med Rögle över säsongen 2021/22, men när en NHL-möjlighet med Carolina Hurricanes dök upp i somras valde den 30-årige kanadensaren att ta chansen.

Den hårdskjutande backen lyckades emellertid inte ta någon plats på Hurricanes konkurrenskraftiga blålinje och skickades tidigare i höstas ned till AHL-klubben Chicago Wolves. Efter nio matcher i farmarligan ser Gélinas nu ut att vara på väg tillbaka till Rögle.

Under gårdagskvällen sattes 30-åringen nämligen upp på unconditional waivers av Carolina, med syfte att bryta kontraktet. Det innebär att Gélinas återgår till sitt gällande kontrakt med Rögle, såvida parterna inte kommer överens om annat.

Sportchefen Chris Abbott berättade tidigare i höstas för Helsingborgs Dagblad att man följde Gélinas situation i Nordamerika noggrant.

– Om Éric skulle komma fram till att bryta sitt kontrakt och lämna Nordamerika, då har han kontrakt med oss. Så fungerar det med alla spelare som lämnar i den situationen, säger Abbott.

– Bryter de kontraktet där har de ett existerande kontrakt i SHL, som de är tjänstlediga från. Med alla spelare som flyttar till NHL finns det en möjlighet att de kan återvända.

På de nio matcher Gélinas spelat i AHL den här säsongen har han noterats för två mål. Totalt producerade backen 34 poäng på 46 grundseriematcher med Rögle den gångna säsongen.

