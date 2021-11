Peter Jakobsson ut, Rickard Wallin in.

Kommer det ge effekt för ett sargat Färjestad?

– Nej, inte på kort sikt. På lång sikt – ja, säger C Mores expert Staffan Kronwall till hockeysverige.se.

Färjestad har haft en turbulent inledning av SHL. Resultaten har inte gått som varken föreningen, spelarna eller fansen hade både trott och hoppats på. Dessutom lät föreningen nyligen meddela att klubben byter sportchef med omedelbar verkan. Peter Jakobsson ut och Rickard Wallin in.

Frågan är om det kommer göra att laget blir stabilare i sina prestationer? Staffan Kronwall är idag expert på C More. Han tippade inte Färjestad högt inför säsongen, men är ändå besviken över lagets inledning av SHL-säsong.

– Så klart jag är besviken. Jag tror att jag satte Färjestad som sjua inför säsongen med tanke på att det var väldigt många nya. Även om många av killarna är nygamla så är det svårt att få ihop gruppen på kort tid, säger Staffan Kronwall till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan tittar alla motståndare igenom laguppställningen. Många lag gör då sina bästa matcher mot Färjestad eftersom lagen blir extra taggade för att spela mot dom.

Har förväntningarna på dom så kallade hemvändarna varit orimliga?

– Nej, det tycker jag inte. Killarna har skapat sig dom här namnen med tanke på vad dom gjorde då dom var i Sverige senast.

– Det är klasspelare och det är inte så att dom har gått och blivit dåliga över en sommar. Färjestad behöver få ihop gruppen och hierarkin. Om jag ska se det med Färjestadögon sett är jag inte alls orolig över att man inte kommer börja klättra i tabellen.

– Om Färjestad kommer börja göra det den här veckan eller om två veckor låter jag vara osagt. Att dom kommer landa in på en bättre placering än nia, där Färjestad ligger idag, är jag tämligen säker på.

Staffan Kronwall. Foto: Ronnie Rönnkvist

MÅSTE STYRA UPP OCH TYDLIGGÖRA

Som tidigare back på toppnivå, hur ser du på lagets försvarsspel så här långt?

– Det har Färjestad haft problem med under flera säsonger. Försvarsspelet är något som bara måste sitta. Grunden i all ishockey är att ha ett bra försvars och målvaktsspel som du kan luta dig mot när offensiven inte levererar.

– Då måste man också spela ett försvarsspel som skyddar sin målvakt. Ett försvarsspel som gör att man kan vinna matcher då man inte gör mål i powerplay och så vidare genom just ett bra samarbete mellan försvars och målvaktspelet.

– Det är där man måste styra upp och tydliggöra ”Så här spelar vi”. Det måste finnas tydliga lagar inför varje situation ”Så här gör vi i den situationen och så här i den andra situationen”. Sedan måste man leva i det och varje gång man faller utan för dom lagarna måste man påpeka det ”Här har vi kommit överens om att göra så här. Det här kan vi inte acceptera utan vi måste sträva efter perfektion”.

– I hockey kommer man aldrig uppnå perfektion, men i varje match och byte i alla fall sträva efter det.

Vilka spelare har gjort starkas intryck på dig så här långt?

– Jag tycker att (Joakim) Nygård varit bra. Han är en häftig spelare att se på med sin fart, väldigt underhållande spelare. (Daniel) Viksten har varit bra, Linus Johansson…

– Sedan tror jag det finns mer att hämta av spelare som (Mikael) Wikstrand. Jag tycker att han är en väldigt kompetent hockeyback och tror vi kommer se ett lyft från honom. (Victor) Ejdsell har varit trögstartad tidigare. Jag är övertygad om att han kommer komma i gång. Också en väldigt kompetent spelare.

– (Jacob) de la Rose tycker jag har gjort ett bra intryck. Jag gillar att han tar den här rollen att vara tuff och jobbig att spela mot. Jag tror att det även finns en nivå till att hämta av honom.

– Det finns mycket sparkapital i många av Färjestads spelare, vilket är det som gör att jag inte är speciellt orolig för deras del.

Joakim Nygård, en av ljusglimtarna i Färjestad. Foto: Ronnie Rönnkvist

"INGEN SKUGGA SKA FALLA ÖVER JAKOBSSON"

I veckan kom alltså beskedet att Färjestad valde att låta sportchefen, Peter Jakobsson, lämna sitt jobb, något som förvånade Staffan Kronwall en del.

– Oväntat. Jag trodde att om Färjestad skulle göra en förändring så skulle man gjort det förra måndagen. Nu väntade man en vecka och för mig talar det om att man kanske gjort någon intern utredning för vad man anser varit problemet så här långt.

– Jag misstänker, utan att veta, att det funnits någon form av friktion i föreningen. Om det varit mellan (Johan) Pennerborn och Jakobsson har jag ingen aning om. Styrelsen har uppenbarligen gjort en utredning och fattat det här beslutet utefter vad dom anser varit problemet.

– Ingen skugga ska falla över Jakobsson. Jag har full respekt för honom och det jobb han gjort med att få hem alla dom här killarna. Föreningen har ansett att man behöver göra en förändring och då valde man i det här fallet att göra så här.

Peter Jakobsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur ser du på Johan Pennerborns roll i Färjestads svaga inledning av säsongen?

– Det diskuteras och debatteras dagligen om han vara eller icke vara i Färjestad. Jag tycker att det här återigen stärker spelarnas förtroende för honom.

– Jag tror också att styrelsen kommit fram till att spelarna just har ett otroligt förtroende för Pennerborn, att han är rätt man att leda det här laget. Resultaten har inte visat det hittills, men jag är övertygad om att Färjestad kommer börja röra sig uppåt i tabellen. Hur långt upp vet jag inte och det vet nog ingen, men att dom kommer landa in på en bättre plats än nia är jag helt övertygad om.

– Kommer inte resultaten så kan man nog även förvänta sig förändringar även på tränarsidan eftersom det är en resultatbaserad bransch.

Johan Pennerborn. Foto: Ronnie Rönnkvist

WALLIN-EFFEKTEN: “INTE PÅ KORT SIKT”

Nu kommer Rickard Wallin in som sportchef, tror du det kan ge effekt redan på kort sikt?

– Nej, inte på kort sikt. På lång sikt – ja. Ett nytt ledarskap kommer in. Jag har själv spelat med Rickard och vet att han är en otroligt kompetent människa, ödmjuk…

– Jag tror att, oavsett om Rickard kommer jobba med Pennerborn eller någon annan tränare, så kommer det vara i ett prestigelöst samförstånd. Det är otroligt viktigt att man har en samsyn i hur man ska spela, litar på sin tränare och utför det han är anställd för.

– Det är extremt viktigt, oavsett vilken förening man jobbar i, att det inte finns någon hierarki där sportchefen talat om för tränare att så här ska du spela. Man har anställt en tränare för hans spelidé och filosofi. Då måste han få genomföra den till den dagen du som klubb och sportchef inte längre tror på den. Då entledigar man tränaren.

Det är tidigt på säsongen, men hur stukat tror du självförtroendet är hos killarna i Färjestad efter den svaga inledningen av säsongen?

– Möjligtvis att dom nog börjat tvivla på sin kapacitet. Jag tror att dom tittar runt om i rummet och vet vilken kapacitet det finns där.

– Det kanske delvis också har varit problemet, att ingen riktigt tagit tag i det själv och tänkt ”Vi har så jäkla bra lag att min polare bredvid mig gör det idag och en annan polare nästa dag” i stället för att se till sig själv, maximera och prestera på sin egen nivå.

Tror du Färjestad är ett av finallagen framåt vårkanten?

– Kan mycket möjligt vara så. Jag tror det inte, men en semifinal är inte alls omöjligt, avslutar Staffan Kronwall som ni ser i C Mores hockeysändning under kvällen.