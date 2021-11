"Skandinaviskt" lag ska delta i KHL:s All Star-match

Till KHL:s All Star-match kommer ett “skandinaviskt” lag att sättas ihop.

Då får fansen möjligheten att rösta fram vilka svenskar som ska ta plats i laget.

Om ett par månader är det dags för KHL:s All Star-match. Till årets säsong har ligan valt ett annat upplägg som utgår mer ifrån den geografiska mångfalden som finns inom KHL.

De fyra lagen som deltar i evenemanget kommer därmed att vara baserade på fyra olika regioner: Team Russia (spelare från Ryssland), Team EurAsia (spelare från Europa och Kina), Team North America (spelare från Kanada och USA) samt Team Scandinavia (spelare från Sverige, Danmark och Finland).

Det sistnämnda laget kallas “Team Scandinavia” trots att Finland inte är en del av Skandinavien, alla tre länder ingår dock i Norden.

– Vi har tittar på många idéer men till slut fastnat för en tävling mellan de olika geografiska regionerna. Vi har många förstklassiga spelare från många olika länder och vi vill visa att KHL inte endast handlar om Ryssland utan hela världen. Vi är säkra på att det nya konceptet kommer att vara en stor succé, säger KHL-presidenten Alexej Morozov i ett uttalande.

We need a few Swede 🇸🇪 players for #KHLAllStar Team Scandinavia!



Who's got your vote?



