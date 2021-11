Det blev ingen rolig åttondelsfinal för Skellefteå mot Sparta Prag.

Tjeckerna vann nämligen med 3-1 efter att svenske stjärnan Erik Thorell gjort mål framåt samt den förre Färjestadsmålvakten Alexander Salák storspelat där bak.

Sparta Prag hade imponerat stort under gruppspelet och tagit sig vidare som gruppsegrare medan Skellefteå precis lyckades ta sig till slutspel.

Resultatet speglade också hur det såg ut under gruppspelet för de båda lagen.

Sparta tog ledningen med 0-1 redan efter en minuts spel och Skellefteå lyckades inte få hål på målvakten Alexander Salák som storspelade för tjeckerna.

I den andra perioden lyckades lagkaptenen Oscar Möller spräcka nollan med ett hårt direktskott i powerplay. Med endast 14 sekunder kvar av mittperioden kunde dock Prag-laget återta sin ledning till 1-2 uppe i Västerbotten.

🚨! LOVELY PASSING PLAY! @skelleftea_aik find the back of the @HCSpartaPraha net for the first time tonight to make it 1-1! ⚡️ #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/E7AzOfIZxP

Trots att Skellefteå ledde skotten med 26-9 efter 40 spelade minuter så var det Sparta Prag som hade ledningen målmässigt.

När den tredje perioden började så var det dock bortalaget som kom ut starkast och Sparta kunde även utöka ledningen då svenske stjärnan Erik Thorell hittade nätet för 1-3.

🚨! 3-1 to the visitors!@HCSpartaPraha double their lead and are striding towards a Round of 16 win! 🔥@erikthorell28 on the scoresheet in the CHL again 💪#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/MZ49wJVLY7