Tonåringarnas vassa framfart – de imponerar mest i ligan

Omkring 150 tonåringar har på ett eller annat sätt beträtt isarna i Hockeyettan så här långt den här säsongen. Vissa har visat framfötterna mer än andra. Det är dags att titta närmare på ynglingarna som presterar stort i Hockeyettan.



Samtidigt som Hockeyettan är en liga där drömmarna om avancemang uppåt frodas och storsatsningarna är många är det också en utvecklingsliga. En plats där dagens talanger härdas för att kunna möta en glimrande framtid.



Så här långt har omkring 150 tonåringar luftats i Hockeyettan under hösten. Vissa i några enstaka matcher, andra i prominenta roller i sina klubbar. Fler lär det dessutom bli under säsongens gång.



Idag riktar jag spotlight mot ligans ynglingar och lyfter fram ett koppel av tonåringar som verkligen gjort avtryck under hösten.





Victor Sjöholm, back, HC