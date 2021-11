Tanken var att det skulle bli en finsk invasion av succéspelare i Hockeyettan den här säsongen, men det har blivit lite si och så med den saken. Istället kan vi tala om en hejdundrande nordamerikansk succé. Här är spelarna som gått i bräschen.



Inför säsongen som pågår blev det på modet att blicka mot vårt östra grannland. Det värvades finska spelare, främst från andraligan Mestis, i parti och minut till de satsande Hockeyettan-klubbarna och förväntningarna var stora.



I skrivande stund spelar 33 finska spelare i Hockeyettan och utfallet har väl varit så där. Spjutspetsarna finns (som Joonas Alanne i Mariestad och Ville Heikkinen i Visby/Roma), men betydligt fler har haft svårare att uträtta det som de plockades in för att göra.



Då är det en helt annan sak med importerna från Nordamerika. För knappt tio år sedan var det riktigt på modet att värva från väst. Då vällde spelarna från USA och Kanada in i ligan och vi fick se många poängsprutor fortsätta till större klubbar i karriären. Men hajpen dog och på senare år har de nordamerikanska importerna blivit betydligt färre i ligan.



Det kanske är en trend som kommer vända igen. För den här hösten har så gott som varenda spelare från USA och Kanada som plockats in till Hockeyettan levererat med besked.



De är inte jättemånga, men de är vassa och det finns verkligen fog att tala om den nordamerikanska dundersuccén.



Här är spelarna som svarat för den.





Ace Cowans, forward, Kalix (USA)

18 poäng (6+12) på tolv matcher

Utan tvekan den största nordamerikanska braksuccén i Hockeyettan den här hösten. 25-årige Cowans anslöt till Kalix efter fyra säsong vid University of Vermont där han den gångna säsongen bara spelade elva matcher med en futtig assistpoäng som resultat. Amerikanen framstod som ett helt oskrivet kort när han gav sig ut på sitt första Europa-äventyr i karriären och det enda Kalix kunde skriva om honom när han presenterades var att han spelat i samma organisation som den forne NHL-stjärnan Martin St. Louis. Men jösses vilken fullträff det har blivit. Ace Cowans utgör en fruktad förstalina tillsammans med Samuel Eriksson och Emil Lindblom och har bombat in poäng. Han spelar på en riktigt hög nivå.





John Henrion, forward, Mörrum (USA)

Elva poäng (8+3) på åtta matcher

Kärleken förde Henrion tillbaka till Blekinge och laxarna från Mörrum var inte sena att vara framme och vifta med ett treårskontrakt. Det gjorde de helt rätt i. Så här långt in i säsongen har rutinerade John Henrion varit en fullständig fullträff för Goiset. Han har fått ut precis den potential alla hoppades att han skulle ha och redan nu svarat för tre matchavgörande mål. Hans betydelse blir knappast tydligare än att Mörrum förlorade tre raka matcher när han stängdes av för opassande språkbruk.





Braylon Shmyr, forward, Östersund (Kanada)

Tio poäng (6+4) på nio matcher

Förutom en kort men poängstark tripp till EIHL och Guildford Flames hade Shmyr spelat all sin hockey på hemmaplan, företrädesvis i ECHL, innan flytten till Östersund. Men kanadensaren har kommit in i det riktigt snabbt i Östersund och tillhör redan en av lagets mest sevärda offensiva spelare. Med härlig speed, bra blick för spelet och inte så lite fysik har han charmat hemmapubliken. En spelare med förmågan att dyka upp där det vankas målchanser och som bara tycks bli bättre och bättre. Poängskörden talar för sig själv och han visar härligt mycket känslor varje gång han gör mål. Här har jämtlänningarna gjort ett riktigt fynd.



Eric Israel, back, Kalmar (USA)

Åtta poäng (2+6) på elva matcher

26-åringen kom för en svensk publik som ett ganska oskrivet kort från ECHL till Hockeyettan, men visade tämligen omgående att han är betydligt mer än en genomsnittlig nordamerikan på Europa-äventyr. Försäsongen hann knappt ens komma igång förrän SHL-mässiga IK Oskarshamn fick upp ögonen för honom lånade in Israel som utfyllnadsspelare till några av sina träningar. I Hockeyettan har den offensivglade backen visat sig från en mycket god sida med fint spelsinne och intensivt spel. Röster om att han inom en ganska snar framtid säkerligen återfinns på en högre nivå har börjat höras.





Todd Winder, forward, Vimmerby (Kanada)

13 poäng (4+9) på tio matcher

Kanadensaren Winder var väl egentligen den ende av transatlanterna i Hockeyettan som gick in i säsongen med cementerade förväntningar på axlarna. Visst förväntas importspelare alltid leverera, men 24-åringen visade ifjol vad han kunde åstadkomma för skada med begränsad speltid och stod inför första nedsläpp i höstas inför en säsong med betydligt friare tyglar. Han har svarat upp till förväntningarna och varit en av de ledande spelarna i succégänget Vimmerbys offensiv. En ledande spelare som gjort sina poäng och som kommer bli av yttersta vikt i Allettan när allt tuffar till sig.



Garrett Milan, forward, Halmstad (Kanada)

Sju poäng (1+6) på sex matcher

Tränaren Fredrik Johansson var mer än villig att medge att värvningen av 30-årige Garrett Milan som supporterspelare inför säsongen var något av en chansning. Men den svenska marknaden var riktigt tunn och det var en risk klubben var villig att ta. Så här långt ser det ut som en gambling som fallit ut mer än väl. Den rutinerade kanadensaren missade några matcher på grund av skada, men har när han funnits med på isen varit en virvelvind som på ett bra sätt bidragit till offensiven. Något som siffrorna också understryker.



Caleb Eefting, back, Mörrum (Kanada)

Sju poäng (2+5) på tio matcher

Han har beskrivits som en late-bloomer som började med hockey sent och som sedan tagit en oortodox väg genom karriären. Hans svenska äventyr började i division 3 med Rönnängs IK säsongen 16/17 och har sedan fortsatt upp genom systemet fram till att han tog söderserien med storm ifjol. Den här säsongen är en logisk fortsättning. Mörrum har jobbat på att förbättra sin defensiv och få sina backar att växa och Eefting är en del av det. Att den offensiva kraften fanns där visste vi redan.

Fotnot. Kanadensaren Anthony Paskaruk som bara spelat två matcher för Lindlöven på grund av skada och amerikanen Kyle Moore som värvades till Kiruna IF så sent som i helgen har lämnats utanför sammanställningen. Likaså Visby/Romas grovjobbande amerikan Chase Phelps som gått skadad och bara kommit till spel i tre matcher. Adam Samuelsson i Mariestad och Hugh Levenius Quinn i Tranås som har dubbla medborgarskap (svenskt och amerikanskt) räknas inte heller in som importer.

