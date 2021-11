Garpenlöv om spekulationerna: "Ingen har hört av sig"

Årets säsong blir Johan Garpenlövs sista i Tre Kronor.

Till nästa säsong är han öppen för förslag, men än så länge är det inget lag som har kontaktat den svenske förbundskaptenen.

– Jag är öppen för alla förslag efter den här säsongen, säger han om framtiden.

Johan Garpenlöv meddelade i förra veckan att han efter säsongen lämnar ansvaret som förbundskapten i Tre Kronor.

2016/17 gjorde han sin första säsong, som assisterande tränare i Tre Kronor, och när kontraktet avslutas nästa sommar kommer han ha varit ansvarig förbundskapten i tre säsonger.

Det fick räcka enligt honom själv.

– Det känns bra och det har varit ett genomtänkt beslut från min sida. Vi pratades vid redan innan sommaren. Nu känns det som att jag kan fokusera på det här året och det är två stora turneringar som ska spelas för oss, och det är två roliga turneringar. Nu kan jag lägga all tid, kraft och energi på det, säger han om beslutet på en presskonferens under dagen.

2022 stundar, vilket även innebär att två stora turneringar stundar för Tre Kronor. Först är det OS i februari och sedan även hockey-VM i maj, trots detta valde Garpenlöv att meddela sin avgång redan innan turneringarna.

– Jag tog inte beslutet ut efter hur det kan gå, utan jag tog beslutet för att det är mitt sjätte år som involverad i Tre Kronor, med ungefär samma arbetsuppgift. Sex år i ett och samma lag, även om vi har olika lag hela tiden, är arbetsuppgiften alltid densamma och då kände jag att det vardags för någon annan att komma in och göra det. Jag tror att man ska lämna över efter ett tag och få in nytt blod in i det här. Det är min känsla och jag känner mig klar helt enkelt.

“ÖPPEN FÖR ALLA FÖRSLAG”

Trots att han meddelat sin avgång innan turneringarna spelas, ser Garpenlöv inte att det kommer innebära några ytterligare utmaningar.

– Utmaningen är att vi vill göra så bra ifrån oss i de här turneringarna som vi spelar i. Det gäller alla turneringar. Energin, kraften och att bara kunna fokusera på det som vi vill göra känns jättebra.

Ytterligare en stor nyhet från förra veckan var att Barry Smith lämnade Djurgården, efter bara 13 matcher i laget. Spekulationerna om vem som ska ta hans roll drog kvickt i gång. Garpenlöv är utesluten från att ta rollen den här säsongen, men samtidigt har det spekulerats i att han kan komma att återvända till sin tidigare klubb nästa säsong.

I helgen kommenterade han spekulationerna i Cmore och sa då:

– Just nu så får de försöka lösa sina problem och jag ska fokusera på mina. Djurgården är naturligtvis klubben i mitt hjärta så kan Djurgården börja spela lite bättre och spela i SHL nästa säsong skulle det kunna vara ett alternativ, absolut.

I samband med presskonferensen där Tre Kronors trupp presenterades kommentarde förbundskaptenen igen spekulationerna om Djurgården, men han dementerar att det ska ha funnits någon kontakt mellan honom och Stockholmsklubben.

– Nej, svarar han när frågan om kontakt med Djurgården ställs och fortsätter sedan:

– Jag är öppen för alla förslag efter den här säsongen. Just nu fokuserar jag bara på Tre Kronor den här säsongen, sedan vet jag att det kommer bli aktuellt om det är någon som är intresserad och då får jag ta det då, men det är ingen som har hört av sig.

Johan Garpenlöv under presskonferensen där Tre Kronors trupp till Karjala Cup presenterades. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

“FÖRDEL ATT FÅ TRÄFFAS UTANFÖR ISEN”

Senaste turneringen, som Tre Kronor spelade tillsammans var hockey-VM i Riga. Då blev det ett fiasko och Sverige åkte hem redan efter gruppspelet. Då var en stor diskussion gruppdynamiken i laget som representerade Sverige, vilket fortfarande är en tanke som lever kvar i Garpenlövs minne.

Efter VM i våras pratade ni mycket om gruppdynamiken. Är det en tanke man har nu när man tar ut truppen?

– Det tänker man på i varje trupp som man tar ut. Man vet ju inte riktigt, men man försöker tänka på vilken grupp man har, vilka som ska leda laget, vad man har för roller och vad de förväntas att göra hos oss, säger han och fortsätter:

– Det vi har som fördel nu är att vi får träffas vid sidan av hockeyn och göra saker, och prata om de här sakerna. Det fick vi inte riktigt under VM med de restriktionerna som fanns och det var väl det som vi inte lyckades med där. Vi lyckades inte nå fram 100% till de två första matcherna.

Truppen till Karjala Cup samlas den 8 november i SAAB Arena och spelar sin första match mot Tjeckien den 10 november, på samma plats.

Hela den uttagna truppen hittar du här.