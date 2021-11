Warg om avskedet: "Inte det optimala för mig att lämna"

Stefan Warg anslöt under dagen till Djurgårdens IF efter att han och Örebro under gårdagen valt att gå skilda vägar. För Hockeysverige.se berättar den tidigare Örebro-kaptenen nu om förväntningarna i sin nya klubb och om uppbrottet som kom som en blixt från klar himmel.

– Det handlar inte om att jag var missnöjd med Örebro i sig. Jag kände att jag behövde göra en förändring och det gjorde jag, säger han till Hockeysverige.se.

Säsongen 2018/19 lämnade Stefan Warg Malmö Redhawks, då han trejdades till Örebro HK. Backen växte upp i Örebro, spelade under ungdomsåren i föreningen, och kom därmed tillbaka till sin hemmastad.

Som en blixt från klar himmel meddelade Örebro under gårdagen att de efter nästan tre år bryter kontraktet med sin kapten. Uppbrottet var ömsesidigt och bara några timmar efter att det offentliggjorts var Warg presenterad som Djurgårdens senaste nyförvärv.

– Det finns inga “hard feelings" mellan mig och Örebro, utan det här var någonting som vi kom överens om och det har inte varit några problem som har uppstått som har gjort att vi har hamnat i den här situationen. Jag kände att jag ville göra det här, och efter en dialog så blev det så här. Det är svårt att säga exakt, säger han till Hockeysverige om uppbrottet.

“FINNS INGET ATT GRÄVA I”

Som han själv anger fanns de tinga tecken på att kontraktet skulle brytas och det kom för många som en chock. Något som står klart är däremot att klubben och spelaren var överens om att det inte skulle bli något fortsatt samarbete. I en intervju på Svenskfans berättar Örebros sportchef, Niklas Johansson, att det var en av få gånger som ett uppbrott har varit väldigt ömsesidigt.

Vad menar han med det?

– Jag tror att det man menar med det är att det inte finns några “hard feelings" och att det inte är ett bråk som har lett till det här. Vi har samförståelse och det finns ingenting att gräva i egentligen. Det finns inga problem som har uppstått. Jag var kapten för Örebro, men nu behövde det bli så här och det löste sig jättebra för mig. Jag tror att Örebro kommer gå bra även om jag inte är där.

I en annan intervju (Svenskafans) kommenterade din tidigare tränare, Niklas Eriksson, att ingen av er var nöjda med situationen. Var det på isen eller vad var det för situation?

– Jag skiter i att kommentera det där, svarar Warg lugnt först för att sedan tillägga:

– Det är klart att man vill spela mycket, men det handlar inte om att jag var missnöjd med Örebro i sig. Jag kände att jag behövde göra en förändring och det gjorde jag.

Stefan Warg inför en slutspelsmatch i fjol. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

“INTE DET OPTIMALA FÖR MIG”

Trots att det blev ett kvickt farväl från Örebro så är Warg nöjd med hur situationen löste sig.

– Det är inte det optimala för mig att lämna Örebro, men det är också en tidsbegränsad karriär man har och just nu kände jag att det här var en bra utmaning för mig och ett bra steg för mig att ta.

Inför säsongen i fjol utsågs Warg till kapten, vilket har varit en roll som han har axlat stolt.

– Varje gång jag satte min skridsko på isen i Örebro ledde jag laget. Sen att jag väljer att kliva av i Örebro, säger han och pausar innan han fortsätter:

– Ibland så blir det så, men så länge jag var i laget i Örebro så ledde jag laget som en kapten och brydde mig om alla som var i Örebro.

Var det svårt att säga hejdå till lagkamraterna i och med rollen?

– Ja, så är det alltid, men någonstans så är det så att man har spelat i många år och då vet man att det är en del av jobbet. Man vet att man inte kommer att vara tillsammans för evigt och de grabbarna håller man ändå kontakt med och träffar. Bara för att man byter lag är det inget evigt farväl.

Stefan Warg under försäsongen i år. Foto: Janette Dahlström/Bildbyrån.

“VILL GÖRA DET SOM KRÄVS FÖR ATT VÄNDA DETTA”

I Djurgården gjorde backgeneralen sin första träning redan i dag. Allting har gått snabbt, men lagkamraterna har gett honom ett varmt välkomnande.

– Alla har varit positiva och glada när jag kom in imorse och det har varit lätt att komma in och skratta med grabbarna. Jag har spelat ihop med (Rhett) Rakhshani och (Ludvig) Rensfeldt så jag har varit och käkat lunch med dem och "Grags" (Marc-André Gragnani). Det har varit en bra start känns det som, säger han och fortsätter:

– Det var skönt att få komma in i det. Jag spelade inte i helgen och har inte varit på is sen i torsdags, så det var skönt för mig att kliva på och få känna lite på grabbarna. Det var skönt att få vara ute på isen, “kampa” lite med killarna och skratta.

Djurgården är det lag som har släppt in näst flest mål i SHL under säsongen (54). Warg har nu plockats in för att förbättra de siffrorna och det är en roll som han själv vill ta.

– Jag valde att gå till Djurgården för att de har en bra syn på vad de kan få ut utav mig och vi har liksom en gemensam bild av vad jag kan bidra med. Det är bara upp till mig att spela mitt spel och ingenting annat egentligen. Hade vi inte haft samma syn på det så hade det kanske inte varit rätt för mig att gå till Djurgården. Jag känner mig väldigt bekväm med kraven som de har på mig och det är samma krav jag ställer på mig själv.

Djurgården i tuff situation. Hur gick dina tankar när du valde lag?

– Tankarna är att det fortfarande är tidigt på säsongen och att det finns goda möjligheter att vända på det här. Det krävs att vi hittar lite små detaljer som gör att vi kan vinna matcher istället för att förlora matcher. Även fast det inte ser bra ut så här långt poängmässigt och kanske spelmässigt i vissa moment, så tror jag att jag kan bidra med vissa saker som kan hjälpa Djurgården med att vinna matcher.

Vad är ditt först intryck? Kan laget vända på den tuffa trenden?

– Jag tycker att det som grupp är en bra stämning med positiva grabbar. Jag har haft det där ledarskapet att jag ställer lite krav på mitt lag så det gäller att jag har samma ledarinställning som jag har haft tidigare.Stämmningen är god och det känns som en grupp som vill göra det som krävs för att vända detta.

När tog Djurgården kontakt med dig?

– Det vill jag inte kommentera.

Hade du kontakt med andra klubbar?

– Det kommer jag inte kommentera.

Djurgården ställs mot Färjestad redan imorgon och som det ser ut nu kommer Warg att debutera redan då.

– Det är ingeting som ska stoppa mig från att spela sen är det tränaren som avgör om jag spelar. Jag ska göra så gott jag kan och sedan får vi se hur mycket speltid det blir. Det är upp till tränarna.

TV: "Djurgården känns som ett kvallag"

