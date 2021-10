Magnus Hellberg imponerar i sitt nya lag Sotji. Igår höll svensken säsongens tredje nolla i KHL.

I skuggan av Lars Johansson, som hållit sju nollor på 17 matcher, går också Magnus Hellberg starkt i KHL. Igår höll Tre Kronor-målvakten sin tredje nolla för Sotji.

Hellberg motade samtliga 22 skott han fick på sig när Sotji vann med 2-0 mot Torpedo. Därmed visade han upp sig från sin bästa sida inför Johan Garpenlövs Tre Kronor-uttagning på tisdag.

Magnus Hellberg har spelat 22 matcher för Sotji under säsongen. Han har släppt in 2,3 mål per match och räddat 92,2 procent av skotten han fått på sig.

