Jacob Markström är NHL.s hetaste målvakt just nu. I natt höll han sin tredje nolla på fyra matcher och skrev klubbhistoria.

– “Marky” står på huvudet, berömmer lagkompisen Sean Monahan.

Han har inte släppt in ett mål på 134 minuter. Han har släppt in ett enda mål på sina fyra senaste matcher - och räddat 126 av 127 skott under den perioden. Jacob Markström höll i natt sin tredje nolla på fyra matcher och blev den första målvakten i Calgary Flames historia att hålla tre nollor på en så kort period.

I natt stoppade han 20 skott när Calgary 4-0-besegrade Philadelphia Flyers och utsågs - återigen - till matchens första stjärna. Värt att notera är att Markström förra säsongen höll tre nollor på 43 matcher, och att det var hans bästa notering i karriären. Nu är han uppe i tre hållna nollor i ett spann på fyra matcher.

– Han spelar så bra och är en stor del av vårt lag. Han hade ännu en grym match i kväll. Vi försöker begränsa motståndarnas högkvalitativa chanser, och när de väl får de chanserna står “Marky” på huvudet, sade Sean Monahan enligt nhl.com.

SVENSK POÄNGFEST

Monahan var för övrigt den som inledde Calgarys målskytte när han gjorde 1-0 halvvägs in i matchen. Han spelades fram av Elias Lindholm och Rasmus Andersson. Lindholm hade också en passningspoäng på Matthew Tkachuks 2-0-mål, och Andersson spelade fram till Mikael Backlund när han satte 3-0. Det var Backlunds andra mål för säsongen. Oliver Kylington hamnade också i poängprotokollet när han fanns med i föarbetet till Johnny Gaudreaus 4-0.

Calgary Flames har nu sex raka segrar - men gör allt för att behålla fötterna på jorden.

– Vi har inte gjort speciellt mycket än. Det är många matcher kvar, och det är när våren kommer vi behöver spela vår bästa hockey. Vi har fått en bra start och har satt oss i en bra sits så här långt, men jag tror inte någon här är nöjd ännu. Alla som var här förra säsongen minns hur jobbigt det var då. Det var inte kul alls, speciellt inte att vi inte vann några matcher, säger Jacob Markström.

Markström har vunnit fem av sex matcher under säsongsstarten, med en räddningsprocent på 95,7. Han har släppt in 1,33 mål i snitt per match och ligger förstås med i den absoluta toppen av all möjlig målvaktsstatistik.

Calgary - Philadelphia 4-0

Calgary: Sean Monahan, Matt Tkachuk, Mikael Backlund, Johnny Gaudreau

Philadelphia: -

Se höjdpunkterna i spelaren ovan.