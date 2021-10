Oscar Leijon har varit andravalet bakom Jesper Eliasson sedan SHL-lånets intåg i Almtuna. Nu lånas den 19-årige målvakten i sin tur ut till Hockeyettan-klubben Vallentuna.

19-årige Oscar Leijon inledde säsongen som andremålvakt bakom inlånade Anton Malmborg och har sedan Malmborg ersattes med Färjestadslånet Jesper Eliasson fått finna sig i att få följa de flesta Almtunamatcherna från bänken.

Nu lånas den unge målvakten ut från Uppsalaklubben för att få mer speltid.

Målvakten, som inför säsongen skrev på ett a-lagskontrakt med Almtuna som sträcker sig över säsongen 2022/23, kommer att lånas ut till Vallentuna, meddelar Hockeyettan-klubben via sin hemsida.

19-åringen gjorde sin hockeyallsvenska debut förra säsongen och har den här säsongen vaktat kassen i en match i Hockeyallsvenskan för Almtuna (4–5 mot HV71 efter straffar).

Leijon har under säsongen varit utlånad under en match till Segeltorp i Hockeyettan, en match där han ställdes mot just Vallentuna.

