Jacob Peterson fick en drömstart i NHL med mål direkt i debuten.

Men efter fem poänglösa matcher skickas nu den 22-årige svensken ner i AHL av Dallas Stars.

Det blev sex matcher i världens bästa hockeyliga för Jacob Peterson under sin första sejour uppe i NHL.

För två veckor sedan stod 22-åringen från Lidköping på isen och var med i Dallas Stars premiärtrupp mot New York Rangers.

Det blev en minnesvärd kväll för den tidigare Frölunda- och Färjestadsforwarden som sköt sitt första NHL-mål direkt i sin första NHL-match. Dallas vann sedan även matchen med 3-2.

Jacob Peterson har sedan fått spela ytterligare fem matcher i NHL utan att noteras för poäng och det innebär att hans tid i Dallas är över för den här gången.

Under onsdagskvällen meddelar Stars nämligen att svensken omplaceras till AHL-laget Texas Stars där han kommer att spela framöver.

We have reassigned Jacob Peterson to the @TexasStars.



