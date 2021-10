Förra veckan värvade Brynäs Dmytro Timashov från Nordamerika.

Stjärnvärvningen förväntas dock inte kunna göra debut för klubben förrän 18 november på grund av skada.

– Det var tråkigt som fan att jag inte kunde spela, säger “Dima” till hockeysverige.se.

Dmytro, ”Dima” Timashov åkte över till Quebec och Kanada redan 2014. Sedan dess har han varit upp och ner i NHL. Totalt har det blivit 45 matcher i NHL där han representerat Toronto, Detroit och New York Islanders. Nu har 25-åringen med Sollentuna som moderklubb valt att bryta kontraktet med Islanders och återvända hem till Sverige.

– Jag bestämde mig i somras, innan jag skrev på, att jag skulle ha en ”european out”. Om jag inte skulle komma med i NHL skulle jag gå någon annanstans, berättar ”Dima” Timashov för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag kände att det var dags att ändra på någonting, men mitt mål är fortfarande att spela NHL. Vissa får ta en annan väg dit, kanske ta en omväg på något sätt för att sedan lyckas. Målet för mig är, som sagt var, att komma tillbaka till NHL inom ett eller två år och jag kände inte att AHL skulle hjälpa mig att komma dit.



Du åkte över redan 2014, hur har tiden i Nordamerika utvecklat dig bådes som person och spelare?

– Jag har växt både som människa och spelare. Under hela tiden har jag varit själv där borta och lärt mig sköta småsakerna som man måste göra som ett proffs, undvika skador och allt sådant för att du ska kunna spela och gå bra.



Säsongen 2019/20 debuterade Timashov för Toronto i NHL.

– Jag var nervös som fan…, skrattar nya Brynäsforwarden och fortsätter:

– Jag hade en assist i första matchen, men jag hade kramp i varje byte eftersom jag var så nervös. Det gick bra och jag tycker att jag hade en bra start.

”BRYNÄS VAR HETAST PÅ GRÖTEN”

När det stod klart att han skulle flytta till Europa igen spekulerade många i att han skulle spela i KHL.

– Det fanns några lag som var intresserade, men jag kände att jag ville komma hem. I alla fall första året. Bara vara hemma, börja om på nytt, njuta och inte åka till något annat land igen.



Dmytro Timashov siktar fortfarande på att nå NHL. Foto: Ronnie Rönnkvist.



Varför valde du just Brynäs?

– Brynäs kändes rätt på något sätt. (Johan) Alcén var hetast på gröten och gjorde ett bra jobb. Jag har snackat med honom redan tidigare och även spelat med honom i Mora.

Kom just vänskapen med Johan Alcén att spela in då du valde Brynäs?

– Egentligen inte. Han var, som sagt var, hetast på gröten och var på mig mest. Det kändes bara rätt att komma till Brynäs. Dessutom är det nära hem till Stockholm.



Hur har mottagandet från klubben och fansen i Brynäs varit så här långt?

– Riktigt bra. Jag har inte spelat någon match ännu, men annars har det varit hur bra som helst. Alcén, hela ”staffet” och spelarna har varit väldigt välkomnande så det kändes bra direkt med Brynäs.

”KAN INTE GÅ IGENOM WAIVERS SKADAD”

Du går skadad nu, är det någonting du har med dig från tiden i New York Islanders?

– Nej. Innan man river upp sitt kontrakt går man som spelare igenom ”waivers”. Då ”clearar man medical”. Du kan inte gå igenom ”waivers” om du är skadad.

Förväntningarna var såklart höga på Timashovs debut i Brynäs och givetvis blev det en besvikelse för honom, laget och fansen då han inte kunde spela.

– Det var tråkigt som fan att jag inte kunde spela. Jag ville såklart spela och jag kände mig redo. Det är bara vänta och se när jag får spela.



Var det en stor besvikelse?

– Lite så var det. Jag ville bara komma in med energi, hjälpa laget så gott jag kan och allt sådant. Självklart var det tråkigt.



Hur är statusen på din rehabilitering just nu?

– Jag tränar varje dag på is och fys så det känns lugnt.



Dmytro Timashov inleder sin tid i Brynäs på läktaren. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

”KOM TILL BRYNÄS FÖR ATT VINNA”

Idag skrev Brynäs på klubbens hemsida följande kring Dmytro Timashovs skada:



Efter ytterligare undersökningar av skadan står det klart att ”Dima” behöver mer tid innan han är fullt spelklar. För att inte riskera komplikationer kommer han därför inte att spela matcherna denna vecka eller nästa. Debuten väntas i stället bli i matchen hemma mot Leksand 18 november, efter landslagsuppehållet.

– Vi förstår att det uppkom flera frågor under torsdagen då vi först gick ut med att ”Dima” var spelklar för att sedan dra tillbaka det. Det är självklart olyckligt att det blev så här men vi är där vi är och ser fram emot att få se honom i spel i Brynäströjan, även om det blir lite senare än vi hade tänkt oss, säger Johan Alcén, sportchef.

Vad hoppas du av säsongen i Brynäs?

– Jag hoppas vi kan gå så långt som möjligt och att jag kan hjälpa Brynäs så gott jag kan. Sedan får vi se hur långt det räcker.

– Jag hatar att förlora och kom hit för att vinna så jag hoppas på det bästa. Självklart har jag sett vart laget ligger, men det är fortfarande bara i början av säsongen och jag hoppas vi går till slutspel. Sedan ska vi göra så gott vi kan där också, avslutar Dmytro Timashov.

