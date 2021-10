DRÖMNATTEN: "Svårt att ta in"

Lucas Raymond har presenterat sig på allvar för sina nya supportrar i Detroit.

I natt slog den förre Frölunda-forwarden till med ett hattrick när Detroit 6–3-beegrade Chicago.

– Det är svårt att ta in, säger Raymond till TSN.

Han börjar bli varm i NHL-kostymen nu, Lucas Raymond.

Efter att ha skjutit sitt första NHL-mål mot Columbus tidigare under förra veckan rundade den 19-årige stortalangen av helgen med att slå till med ett hattrick och en assist i Detroits 6–3-seger över Chicago Blackhawks.

– Jag har bara spelat sex matcher i NHL, så jag spelar på mycket adrenalin och mycket är nytt för mig. Jag försöker bara gå ut och ha kul och hjälpa laget att vinna, säger Raymond ödmjukt till TSN.

Raymond blev Detroits blott andre tonåring genom tiderna att göra hattrick, bara nuvarande general managern Steve Yzerman (1985) hade lyckades med konststycket tidigare, samtidigt som han blev den tredje tonåringen i Red Wings historia att stå för fyra poäng i en och samma match.

RAYMOND, YZERMAN OCH HOWE

De två tidigare som lyckats med konststycket är ovan nämnde Yzerman samt Gordie Howe. Ett hyfsat sällskap, med andra ord.

– Det är svårt att ta in, säger Raymond.

– Jag menar, de är två av de största spelarna som någonsin spelat för den här klubben.

Raymond inledde målskyttet i den första perioden genom att pricka in 1–0 bakom Marc-André Fleury i Chiacago-målet. I slutskedet av den tredje perioden tryckte 19-årinen in en retur till 5–2 innan han sju minuter in i den tredje perioden direktsköt in slutresultatet 6–3.

– Först och främst få han en chans, en chans han har förtjänat vid så pass ung ålder som inte många andra lyckas med. Nummer två är att han spelar med riktigt bra spelare i en riktigt bra kedja som spelar viktiga minuter. Han har kapitaliserat på det och det är kul att han står för ett hattrick. Han har fått chansen och han måste fortsätta att göra ett bra jobb med de minuter han får, säger tränaren Jeff Blashill till NHL.com.

Med sina sju poäng (4+3) på sex matcher toppar Raymond poängligan för rookies i NHL.

Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 3–6 (1–1, 1–4, 1–1)

Chicago: Tyler Johnson (1), Dominik Kubalik (3), Henrik Borgström (1).

Detroit: Lucas Raymond 3 (4), Carter Rowney (1), Vladislav Namestnikov (3), Tyler Bertuzzi (6).

Se höjdpunkter från matchen i videospelaren ovan.