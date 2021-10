Stjärnan missar minst tio matcher – placeras på långtidsskadelistan

Nikita Kutjerov råkade ut för en skada i lördags och under måndagen kunde klubben bekräfta att han kommer missa matcher.

Under dagen har Tampa Bay placerat stjärnan på långtidsskadelistan – igen.

– Han är en stor del av vårt lag och strukturen i vårt lag. Så när han är i närheten är det bara bra för alla här, säger Tampa-tränaren Jon Cooper om stjärnans frånvaro till NHL.com.

Nikita Kutjerov missade hela grundserien i fjol med en skada som höll honom borta fram tills att slutspelet drog i gång.

Väl där var han bästa av alla forwards och förde sitt Tampa Bay Lightning till lagets andra Stanley Cup-titel i rad.

Även i år har olyckan hållit sig framme och under gårdagen rapporterades det att Kutjerov ådragit sig en ny skada som kommer hålla honom borta från spel. Det är fortsatt oklart hur länge, men enligt CapFriendly har stjärnan placerats på långtidsskadelistan, vilket innebär at than missar minst tio matcher.

“MISSAR INTE 56 MATCHER DEN HÄR SÄSONGEN”

Tampa Bay-tränaren Jon Cooper kommenterade under dagen Kutjerovs nya skada.

– Jag förväntar mig inte att "Kuch," vad missade han, 56 matcher förra året? Det händer inte den här gången. Men han är en stor del av vårt lag och strukturen i vårt lag. Så när han är i närheten är det bara bra för alla här. Bra för honom, bra för oss. När han ger killarna tips, lyssnar de, säger han till NHL.com.

Till NHL.com kunde tränaren i måndags bekräfta att det handlar om en längre skada.

– Det är definitivt inte en dag till dag-skada, så vi väntar tills vi får ett officiellt beslut, men han är definitivt borta. Han kommer att vara borta ett tag här. Vi kommer inte att sätta en tidsram på det förrän vi får ett officiellt ord. På kort sikt är han definitivt borta, sade han då.

Under slutspelet i fjol noterades ryssen för 32 poäng (8+24) på 24 spelade matcher. Att han nu placeras på långtidsskadelistan innebär att Tampa Bay under hans frånvaro kan utnyttja den lönetaksträffen som han lämnar bakom sig.

