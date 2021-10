Evander Kane kommer inte att få någon lön under de 21 matcher som ligan valt att stänga av honom. San Jose-stjärnan har stått anklagad för både sexuella övergrepp på sin fru samt för att ha förfalskat sitt eget vaccinationskort.

Ligan kunde inte bevisa fruns anklagelser, men fälls nu alltså för att ha brutit mot ligans coronaprotokoll.

"Jag vill be om ursäkt till mina lagkamrater, San Jose Sharks organisation och alla supportrar för att ha brutit mot ligans coronaprotokoll. Jag har begått ett misstag som jag verkligen ångrar och som jag tar fullt ansvar för. Under min avstängning kommer jag att fortsätta delta i rådgivning för att på så vis hjälpa mig själv att ta bättre beslut i framtiden. När avstängningen är över planerar jag att återvända till isen med beslutsamhet och kärlek till sporten", skriver Kane i ett uttalande via spelarfacket NHLPA.

SHARKS: "OERHÖRT BESVIKNA PÅ HONOM"

Kane kommer enligt The Athletic inte att överklaga avstängningen.



Stjärnans lönetaksträff på sju miljoner dollar kommer inte att räknas mot lönetaket under avstängningen

"Även om vi uppmuntras av Evanders engagemang att gå vidare så är vi oerhört besvikna på honom för att ha bortsett från de hälso- och säkerhetsprotokoll som NHL och NHLPA ha infört", skriver Sharks i ett uttalande.

30-åringen var San Jose Sharks poängbäste spelare den gångna säsongen med sina 49 poäng (22+27) på 56 matcher.

