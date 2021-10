TV: Skickades till AHL – svarade med två mål i premiären

Alexander Holtz gallrades ut under försäsongen i New Jersey Devils.

I går premiärspelade han med AHL-laget Utica Comets och stod då för två mål.

– Det var skönt att få den här vinsten och fansen var helt otroliga, sa Holtz efter den imponerande insatsen.



Alexander Holtz tog inte direkt en plats i NHL-laget New Jersey Devils, då han var en av spelarna som gallrades ut under försäsongslägret.

Detta innebär att 19-åringen fick inleda säsongen i AHL med farmarlaget Utica Comets. Fortsätter Holtz i den takten som han har startat sin AHL-tid med så kommer det däremot inte bli en långvarig sejour i Comets.

I natt lyckades forwardstalangen hitta nätet dubbla gånger när laget premiärspelade mot Rochester Americans, och vann med 6-2.

DUBBLA MÅL

Holtz gjorde sitt första mål med tre minuter kvar av den första perioden och snurrade då upp Rochesters finske målvakt, Ukko-Pekka Luukkonen, rejält.

Glad to see Alexander Holtz is rising above playing in The Worst Developmental League In The World.#NJDevils pic.twitter.com/Ve0N5BZkTW — Devils Insiders (@DevilsInsiders) October 17, 2021

Tidigt i den andra perioden placerade sig Holtz rätt i powerplay och kunde, i vad som påminner om ett typiskt Ovetjkin-mål, stenhårt skjuta pucken i nät.

ALEXANDER HOLTZ AGAIN ARE YOU KIDDING ME?? WHAT A SHOT!!!! pic.twitter.com/B8OHMm59or — Josh (@joshlangerr) October 17, 2021

– Jag har väntat länge på den här premiären. Jag spelade min sista match på försäsongen mot Washington så det har gått några veckor. Det var skönt att få den här vinsten och fansen var helt otroliga. De hjälpte oss där ute så vinsten var för dem, säger Holtz på en presskonferens efter matchen.



Holtz var inte den ende svensken som noterades för poäng i matchen. Fabian Zetterlund spelade fram till två mål i matchen och var även han en stor bidragande faktor i vinsten.



Utica Comets - Rochester Americans 6-2 (3-2, 1-0, 2-0)

Utica: Nikita Okhotyuk, Ryan Schmelzer, Alexander Holtz 2, Aarne Talvitie, Brian Flynn.

Rochester: Jack Quinn, Casey Fitzgerald.