Experten sågar Färjestads lagbygge: "Under all kritik"

Färjestad har släppt in tredje flest mål i SHL den här säsongen.

Nu riktar tidigare spelaren och numera experten Per Svartvadet kritk mot laget.

– Försvarsmässigt och spelmässigt i egen zon är det under all kritik, säger han i Radiosporten.



Färjestads BK har tagit 16 poäng på tio spelade matcher och placerar sig just nu på en sjätteplats i SHL-tabellen.

Inför säsongen storsatsade laget och plockade in flera tunga namn på de offensiva positionerna och det har blivit mål framåt, men även bakåt. Totalt har Färjestad släppt in 34 mål den här säsongen, vilket är fjärde flest av samtliga lagen.

Detta kommenterar tidigare spelaren och numera radiosportens hockeyexpert Per Svartvadet.

– "Dream team" som många kallade dem med den här offensiva värvningarna som de har gjort. Offensivt har de varit helt okej, men försvarsmässigt och spelmässigt i egen zon är det under all kritik. De är tredje sämst och det är bara Djurgården och Timrå som har släppt in fler mål än Färjestad, säger han i Radiosporten.

Per Svartvadet spelade under karriären 14 säsonger i MoDo Hockey och han har även fyra NHL-säsonger på CV:et. Säsongen 2006/07 var han med och förde sitt MoDo till SM-guld.

