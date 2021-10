Klart: Landeskog stängs av för tacklingen

Gabriel Landeskog anmäldes under gårdagen till NHL:s Disciplinnämnd. Nu stängs han av i två matcher för den tuffa tacklingen på Chicagos Kirby Dach.



Landeskog stod för ett mål, en assist och en tackling som under matchen rörde upp rejält med känslor.

För tacklingen anmäldes han i går till NHL:s Disciplinnämnd, som nu har kommit med beskedet att Colorado-kaptenen stängs av i två matcher.

Landeskog har tidigare i karriären stängts av tre gånger, men det togs inte in i värderingen när beslutet om avstängning togs.

