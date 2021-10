Nästa år går Charlie McAvoys nuvarande kontrakt med Boston Bruins ut där han tjänar 4,9 miljoner dollar per säsong.

Nu nästan fördubblar han sin lön genom att skriva ett massivt åttaårskontrakt värt 9,5 miljoner dollar per säsong som börjar gälla från och med nästa säsong.

Kontraktets totala värde är 76 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär 656 miljoner kronor.

The deal is done.@CMcAvoy44 is a Boston Bruin for eight more years!



Details: https://t.co/HFwTKp76Kd pic.twitter.com/5oJmNlLj7B