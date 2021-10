I går bröt Tobias Ekberg sitt kontrakt med Djurgårdens IF och skrev i stället på för Leksands IF.

Det har varit snabba ryck för backen i sin återkomst till Dalarna men han bekräftar nu för hockeysverige.se att det blir debut för Leksand i kvällens match mot Brynäs.

Tobias Ekberg har tidigare spelat juniorhockey i Leksand men derbyt mot Brynäs blir hans första seniormatch i klubben.

Leksand har haft stora skadebekymmer på backsidan under säsongsinledningen med flera tongivande spelare på frånvarolistan. För tillfället saknas Johan Fransson samt August Berg, då den sistnämnde nyligen fick beskedet att han kommer att missa hela årets säsong.

Senare under torsdagen gick även Leksand ut med att Ekberg tar plats i laguppställningen till matchen mot Brynäs.

En underbar hockeytorsdag väntar då Brynäs IF gästar Tegera Arena för kvällens SHL-omgång. Är du inte på plats ser du matchen på C More Hockey eller via stream från C More. På isen debuterar Tobias Ekberg, och så här formeras laget.@cmorehockey #leksandsif pic.twitter.com/J6YYCo0Fuy