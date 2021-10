HV71:s tidigare guldhjälte Mikko Lehtonen finns på marknaden.

Backen skrev ett nytt NHL-kontrakt med Columbus Blue Jackets i somras men när laget satte ihop sin trupp inför den nya NHL-säsongen så fanns Lehtonen inte med utan han skickades i stället ner till farmarlaget Cleveland Monsters.

Mikko Lehtonen var dock inte nöjd med att tvingas spela i AHL och vägrade då att ansluta till Monsters vilket gjorde att Columbus stängde av honom och satte upp honom på unconditional waivers i syfte att riva hans kontrakt.

I och med det är nu Lehtonen tillgänglig på marknaden och ska vara intresserad av att återvända till Europa enligt The Athletics Aaron Portzline.

#CBJ Mikko Lehtonen has cleared unconditional waivers. Contract with the Blue Jackets is terminated. He’s heading back to Europe to play.