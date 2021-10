Under sina tre första säsonger i Ottawa Senators har det blivit väldigt mycket upp och ner mellan NHL och AHL för den tidigare JVM-kaptenen Erik Brännström.

Han avslutade dock den förra säsongen starkt i NHL och har även spelat bra under försäsongen med Ottawa.

Efter att Brady Tkachuk nu har skrivit på sitt nya kontrakt med Ottawa Senators behöver dock klubben göra sig av med en spelare för att hålla sin trupp kvar på 23 spelare.

Då blir det Erik Brännström som offras då "Sens" nu meddelar att den 22-årige svenskbacken flyttas ner till farmarlaget Belleville Senators och inte kommer få inleda årets säsong i NHL.

Roster update: The #Sens have recalled goaltender Filip Gustavsson and assigned defenceman Erik Brannstrom to @BellevilleSens.