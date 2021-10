Avbryter utlandsäventyret: "Finns viktigare saker i livet"

På onsdagen kom beskedet från klubben själva – de båda parterna har kommit överens om att bryta Isak Stenlund Ädelgrans kontrakt med omedelbar verkan.

Detta på grund av personliga skäl.

24-årige forwarden verkar ha gjort intryck på klubben, trots att säsongen knappt har börjat.

– Isak är en kvalitetsspelare. Jag hoppades att han kunde getts en rejäl chans att visa vad han var kapabel till, kommenterar klubbens tränare Todd Dutiaume på Twitter och fortsätter.

– Det finns viktigare saker i livet än sporten vi älskar, och jag vill passa på att tacka Isak för hans insats under den här korta tiden i Fife och önskar honom all lycka i framtiden.

Isak Stenlund Ädelgran spelade förra året i Teg i Hockeyettan. Den säsongen producerade forwarden 33 poäng på 26 matcher.

På meritlistan har 24-åringen två SHL-matcher med Skellefteå och 42 allsvenska matcher med Björklöven.

