Lundqvist återvänder till Rangers – ska jobba med lagets TV-sändningar

Henrik Lundqvist meddelade att karriären var över i Augusti. Nu kan New York Post rapportera att han återvänder till New York Rangers och kommer jobba i TV-sändningarna från Rangers matcher.

Henrik Lundqvist lämnade New York Rangers efter säsongen 2019/20 efter att han blivit utköpt ur sitt sista år på kontraktet i klubben. Istället hamnade han i Washington Capitals där det däremot inte blev något spel.

Detta eftersom han hade ett problem med sitt hjärta och tvingades genomgå en operation på hjärtat.

I augusti i år meddelade Lundqvist att han tvingades avsluta karriären som spelare. Då hade han inga planer inför framtiden, men nu är det klart att han har hittat en ny sysselsättning efter karriären.

Under den här säsongen kommer han, enligt New York Post, medverka TV-sändningar kring New York Rangers i Madison Square Garden.

Detta innebär att han nu återvänder till Rangers, men i en lite annorlunda roll. Lundqvist spelade 16 säsonger i Rangers och kommer även få sitt nummer pensionerat av klubben den 28 januari nästa år.