NHL-floppen återvänder till KHL – blir lagkamrat med succésvensken

Det ville sig aldrig för den tidigare KHL-stjärnan Nikita Gusev som försökte slå sig in i NHL. Efter två säsonger i Nordamerika återvänder han nu till KHL och SKA St. Petersburg, där han blir lagkamrat med tre svenskar.

För två säsonger sedan gjorde han sin första NHL-match i New Jersey Devils och stod för bra säsong, då han noterades för 44 poäng (13+31) på 66 spelade matcher.

I fjol blev det däremot inte lika imponerande insatser från den 29-årige ryssen, som trejdades ill Florida Panthers, där han inte heller fick igång poängproduktionen.

Trots detta var Gusevs äventyr i Nordamerika inte över riktigt ännu då han inför årets säsong provspelade i Toronto Maple Leafs. Där tog däremot resan slut och nu vänder han hem till Ryssland och SKA St. Petersburg.

SKA has announced the signing of a contract with F Nikita Gusev through the end of 2021-22 season!



The 29-year-old forward scored 400 (147–253) points in 458 KHL games (16th points leader in league's history). pic.twitter.com/DXIjIRGcDR