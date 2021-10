LISTA: Så mycket tjänar NHL-svenskarna

78 blågula spelare finns just nu uttagna i NHL-klubbarnas premiärlaguppställningar och det är just dessa spelare, som under förmiddagen den 12 oktober, som återfinns i listan över hur mycket de svenska NHL-spelarna tjänar den här säsongen.

Listan är baserad på årslönen för säsongen 2021/22 och således inte den lönetaksträff som spelaren i fråga har.

20 svenskar tjänar fem miljoner dollar eller mer den här säsongen, medan åtta svenskar har minimilönen 750 000 dollar som inkomst för säsongen 2021/22.

Se hela den svenska lönelistan nedan.

