Det är via sin hemsida som San Jose Sharks meddelar att Evander Kane just nu inte ingår i den 22 man stora spelartruppen som är kvar efter lagets gallringar under försäsongen.

Sharks skriver där att Kane är att klassa som en "non-roster player" i avvaktan på att NHL:s utredningar mot honom ska vara färdiga.

Storstjärnan, som var Sharks mål- och poängbäste spelare den gångna säsongen med sina 22 fullträffar och 49 poäng, står sedan tidigare anklagad för både sexuella övergrepp på sin fru samt för att ha förfalskat sitt eget vaccinationskort, ett brott som enligt Front Office Sports kan leda till ett fängelsestraff.

Under tiden som Evander Kane står utanför laget har bland andra klubbens svenska rookies Jonathan Dahlén och William Eklund tagit en plats i Sharks premiärlag.



Enligt The Athletic ska NHL inom kort uppdatera San Jose gällande Kanes olika utredningar. Kane har sedan tidigare friats från anklagelserna att han ska ha spelat på sina egna matcher.



