Från Edmonton Oilers till Färjestad – i jakten på SDHL

Marissa Graham är kanadensiskan som ska hjälpa Färjestad att ta klivet till svensk damhockeys finrum.

KARLSTAD (Hockeysverige.se)



En av division 1-seriernas mest spännande spelare är Marissa Graham. En defensiv back som kom till Färjestad inför senaste säsongen från Brock University. Säsongen 2020/21 blev knappt av på grund av pandemin och Graham fick endast chansen att spela två matcher. Nu har hon och Färjestad inlett säsongen 2021/22 och jakten på en plats i SDHL. Så här lång har laget inkasserat två raka segrar.

– Jag kommer från ett ställe som heter Wetaskiwin. Det ligger ungefär en timme söder om Edmonton. Man skulle kunna säga att det ligger mellan Edmonton och Calgary, berättar Marissa Graham då hockeysverige.se träffar henne utanför skolan i Karlstad där hon jobbar.

– Wetaskiwin är en liten stad, men jag säger att jag är från Edmonton eftersom alla känner till Oilers och så vidare.

Edmonton är en hockeystad, men intresset för sporten är väldigt stor i hela Kanada.

– Hockeykulturen är väldigt stor i Kanada. Det är nästan så att barnen där börjar åka skridskor trots att dom ännu knappt kan gå.

– Jag var lite äldre då jag själv började spela. Innan jag var runt åtta år var jag inte intresserad av hockey, men då frågade jag: ”Pappa, pappa, kan jag få börja spela hockey?”. Han ville verkligen veta att det var något jag var intresserad av eftersom det är ganska dyrt att spela hockey.

– Hela den sommaren gick. Jag väntade, väntade och väntade samtidigt som jag sa till pappa att jag verkligen ville spela hockey. Han sa: "Okej, vi får skaffa dig skridskor och utrustning så får du prova på”.

– Jag började alltså ganska sent, när jag var nio år, vilket är sent i Kanada. Även för tjejer, men jag har aldrig ångrat att jag började spela hockey, säger 26-åriga Färjestadsbacken samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende.

JOBBADE FÖR OILERS

För Marissa Graham var just idrotten en stor del av hennes liv redan under uppväxten, men det var inte bara hockey som gällde.



– När jag var yngre spelade jag även softboll, volleyboll, basket och jag provade även på lite friidrott.

– Om du vill ta nästa steg i din utveckling inom en idrott, vilket jag ville med hockeyn, kommer du till en punkt där du måste släppa andra sporterna.

– När jag var 13 år bestämde jag mig för att jag ville spela collegehockey i Kanada, vilket är en ganska tuff uppgift. Jag började träna hockey året runt. Efter vårsäsongen tog jag ett litet ”time off” för att sedan åka på camper under sommaren fram till säsongen startade för att hela tiden bli bättre. Jag älskade det verkligen och skulle inte velat gjort någonting annat.

Under uppväxten var hon dessutom en flitig besökare på Edmonton Oilers hemmamatcher.

– Pappa tog med mig på en match då jag var yngre. Jag älskade gå på Oilers matcher, atmosfären, fansen… Allt var galet och högljutt.

– Det var kul att ha ett NHL-lag så nära min hemstad. När jag var lite förstod jag inte att jag aldrig skulle komma till NHL, men det var kul att ha dom här spelarna att se upp till. Dessutom jobbade jag senare för Oilers.

– Jag jobbade med event för Oliers och var även med på ”ice crew” innan några matcher. Det är förmodligen det bästa jobba jag har haft. Jag fick betalt för att se och jobba med hockey samtidigt som det var en bra organisation och en superhärlig atmosfär.

Hon pushade oss väldigt hårt för att nå våra gränser, vilket jag är tacksam för idag.



Marissa Graham om OS-tränaren Margot Page.

Vilka förebilder hade du under uppväxten i Oilers?

– Det har ju spelat många svenska spelare i Oilers och gör så fortfarande. Till exempel (Oscar) Klefbom.

– En spelare som jag gillade att titta på när jag var yngre var Drew Doughty. Han är ingen Oiler, men har spelat för Kanadas landslag och L.A. Han är en stabil spelare. Är det någon som jag skulle vilja spela som så är det han.

Marissa Graham gick först på Liberty University och sedan fyra år på Brock University. Där hade hon Margot Page som coach. Page har vunnit tre VM-guld som spelare och coachade Kanadas OS-lag 2006.

– Det var en bra upplevelse på så vis att jag lärde mig mycket. Framför allt lärde jag mig mycket om mig själv som person, hur jag skulle bygga upp mig själv. Det är superviktigt för om du vill komma någon vart så måste du bygga upp dig själv och din karaktär.

– Hon pushade oss väldigt hårt för att nå våra gränser, vilket jag är tacksam för idag. Du vet själv inte vart din gräns går innan du blivit pushad till den. Om jag klarade av att allt som jag gjorde på Brock så känns det som att jag kan klara allt idag.

– Hon var hård och förväntade sig mycket av oss och jag tror att det är bra att ha höga förväntningar på sig.

"VISSTE INTE ATT DET FANNS DAMHOCKEY I SVERIGE"

Inför säsongen 2020/21 hamnade så Marissa Graham i Karlstad och Färjestad.



– Jag visste faktiskt inte att det fanns damhockey i Sverige. I Kanada jobbar vi väldigt hårt för att komma till collegehockeyn. Alla tankar är på collegehockey, collegehockey… Du tänker inte ens på vad som händer efter den.

– Efter att du jobbat så hårt för att nå dit och under åren du går på college, när du då har gått klart så kommer tankarna ”vilka möjligheter har jag nu?” Framför allt kan inte vi kvinnor göra oss en karriär på att enbart spela hockey. ”Ska jag sluta spela hockey, vilket jag gjort och älskat under så många år. Ska jag börja jobba och släppa hockeyn?”

– Jag stod i ett tufft vägskäl förra året efter tiden på universitetet och var tvungen att börja titta på hur arbetsmarknaden såg ut. Jag tog examen i juni 2019 och CWHL (Canadian Women's Hockey League) lade ner i maj samma år. Jag hade hoppats på att få en try-out med laget i Calgary eftersom det vara nära hem.

– Att CWHL lade ner gjorde att jag tog beslutet att jag var färdig med hockeyn. Det var ett väldigt tufft beslut eftersom hockeyn var det jag har identifierades med under hela mitt liv.

Samtidigt hade Brock University ett samarbete med en hockeycamp i Sverige.

– Det roliga var att det året jag sagt att jag inte skulle spela någon mer hockey fick jag frågan om jag ville åka över till Sverige för att vara instruktör på en hockeyskola. ”Lära ut hockey i Sverige? Finns det ens Hockey där?” Jag visste ingenting om Sverige, men jag svarade att jag skulle älska att få chansen att vara lärare på en hockeyskola där.

– Augusti 2019, efter att jag tagit examen och bestämt mig för att sluta spela hockey, åkte jag till Sverige tillsammans med två andra lagkamrater och jobbade på hockeycampen under en vecka. Där mötte jag Niclas (Malmquist), den tidigare coachen för FBK.

– När jag sa att jag slutat med hockeyn frågade han mig om vad jag skulle göra i stället svarade jag ”jag kommer inte spela någon hockey eftersom det inte finns några sådana möjligheter för mig där hemma”. Han berättade då att han var coach för ett damlag. Eftersom jag inte visste mycket om hockeyn i Sverige berättade han att det fanns ligor här och att dom var ganska bra.

– Han frågade om jag ville spela en träningsmatch, men jag sa att jag inte hade någon annan utrustning än mina skridskor här. ”Det är lugnt, vi fixar det åt dig”.





Niclas Malmquist var nöjd med det han fick se av Marissa Graham under träningsmatchen.

– Jag fick låna all utrustning jag behövde och spelade den där träningsmatchen. Efter matchen sa dom ”Du åker väl inte tillbaka utan stannar och spelar för oss?”

– Jag hade då ett bra jobb hemma där jag jobbade för ett professionellt basketlag, Edmonton Stingers, och jag älskade det jobbet. Jag älskar hockeyn, men jag älskade också mitt jobb så jag visste inte hur jag skulle göra.

– Jag åkte hem, men strax efter jag kommit till Kanada upphörde mitt jobb. Organisationen tog beslutet att man inte behövde den positionen längre. Då hade jag inte något jobb längre. Det gav mig tid att verkligen tänka över vad jag vill göra i mitt liv.

– Då hörde jag av mig till en av mina gamla lagkamrater som spelade i Färjestad, Alex Finlayson. Det var så jag kom hit. Coachen mejlade mig och skrev att han ville ha mig i laget så jag måste ha gjort ett bra första intryck då jag mötte honom.

VILL STANNA I SVERIGE LÄNGE

Säsongen 2020/21 blev, som sagt var, tuff för Färjestad och Marissa Graham då coronan stoppade större delen av säsongen.



– Allt blev upp och ner tack vara Covid, men jag tyckte om min första tid här, lärde känna tjejerna i laget, gillade träningen och staden Karlstad. Jag älskar Karlstad, säger Graham samtidigt som hon ånyo spricker upp i ett stort leende innan hon fortsätter:

– Det här gjorde att det blev ett beslut för mig att åka hit. Den här säsongen har vi bytt coach till Silje (Holøs). Hon är fantastisk och jag har så mycket respekt för henne. Jag har haft så kul i Färjestad att var ett enkelt val för mig att komma tillbaka hit den här säsongen.

Har det varit en stor omställning vid sidan av isen?

– Första året var det som växtvärk (skratt) eftersom livet är så annorlunda här, men jag gillar det verkligen.

– Hemma är alla så upptagna och det är en väldig stress. Om du inte är upptagen så tycker man att du inte gör tillräckligt. Det är också därför jag gillar mentaliteten här, men det var också svårt att ställa om eftersom jag kommer från ett ställe där det hela tiden var något på gång.

– Att komma hit var som att komma till ett mindre stressat liv. Det är en hälsosam balans här och man är noga i laget att man har en god mental hälsa och mår bra, vilket är annorlunda för mig. I början fick jag ett steg tillbaka och ta det lite lugnare, vilket jag har uppskattat.

Mamma sa innan jag åkte över hit ”du får inte hitta någon man där, jag vill att du kommer hem igen”



Marissa Grahams mamma är orolig för sin dotter

Hur ser du på nivån i svenska andraligan?

– Egentligen har jag inte mycket att jämföra med eftersom jag bara har spelat ett par matcher, men mitt lag, Färjestad, är väldigt bra, skrattar 26-åringen och fortsätter:

– Mina lagkamrater är väldigt skickliga och snabba. Dom är verkligen bra och jag älskar atmosfären här. Vi spelade under försäsongen mot SDHL-laget Leksand och förlorade bara med 1–0. Vi gjorde det väldigt bra.

– Klubben vill ta steget upp och jag vill var en stor del och hjälpa laget till det. När vi spelade mot Leksand, det är den nivån jag vill spela på.

Har det varit en stor skillnad hockeymässigt för dig?

– Det finns skillnader, men jag skulle inte säga att det är helt annorlunda. Det är samma spel, men större isar vilket betyder mycket för mig som back. Jag måste vara mer noggrann i min ”gap-control” och inte hamna i ingen mans land.

– Dessutom är det mycket mer fysiskt i Nordamerika. Framför allt efter sargerna. Här är det mer skridskoåkning under matcher.

– Det här har gjort att jag lag om min träning. Hemma lyfte jag mycket vikter och hade mer styrketräning medan jag här tränar med kondition och en annan sorts styrketräning.

Hur länge blir du kvar i Sverige?

– Det är en väldigt bra fråga, skrattar Marissa Graham och fortsätter:

– Jag hoppas bli kvar längre i Sverige än bara den här säsongen. Min förhoppning är att vi kan komma fram till en lösning där jag kan stanna i Sverige under sommaren och nästa säsong eller kanske två säsonger.

– Silje vet om det och jag tror att hon vill att jag kommer tillbaka. Jag vill komma tillbaka, men vi måste lösa det här med jobb, visum och sådana saker.

Samtidigt har du familjen kvar utanför Edmonton…

– Ja, vilket är den jobbiga biten. Mamma sa innan jag åkte över hit ”du får inte hitta någon man där, jag vill att du kommer hem igen”, skrattar Marissa Graham och fortsätter:

– Jag trivs, som sagt var, här. Välden är så stor och det finns så många olika möjligheter så jag känner ingen press över att jag måste tillbaka till Kanada och bosätta mig där för resten av livet.

– Jag är öppen för vart hockeyn och mitt jobb tar mig, men nu är jag här i Sverige och vill stanna här under några år till om det är möjligt, avslutar Färjestadsbacken.