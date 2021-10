Ryske forwarden blir borta länge – öppnar för svensken

Ilja Michejev utgick under natten med en skadad handled som kommer hålla honom utanför spel under stor del av säsongen, enligt Sportsnet. Detta kan innebära en öppnad lucka för svensken Pierre Engvall som har imponerat.

Pierre Engvall har studsat in och ut ur Torontos laguppställning de senaste två säsongerna. I fjol snodde han däremot åt sig en mer ordinarie plats i laguppställningen och spelade 42 matcher under den nedkortade NHL-säsongen.

Försäsongen i Toronto är fortsatt i full gång och utgallringen på går även idag. Engvall har klarat sig kvar fram tills nu och i gårdagens match hemma mot Ottawa Senators noterades svensken för sitt tredje mål under försäsongen.

Målet kom även med bra tajming, då forwarden Ilja Michejev ådrog sig en handledsskada i matchen som kommer hålla honom borta från spel under en längre period, enligt Sportsnet.

Closer look at Mikheyev falling



You can see him land on his hand pic.twitter.com/eTSZ0V8XRL