Fågel, fisk eller mittemellan? I en artikelserie på fyra delar för Hockeysverige Plus går Måns Karlsson igenom alla 32 NHL-klubbars lagbyggen och delar ut betyg för hur de har värvat inför säsongen 2021/22. Idag är vi framme vid den sista divisionen: Pacific.

Uppehållet har varit kortare än normalt. NHL-säsongen pågick en bra bit in i juli - och bara lite drygt två månader senare är vi nu bara ett par veckor ifrån säsongsstarten igen. Efter två förkortade säsonger är tanken nu att NHL ska spela 82 omgångar och ett normalt slutspel - trots att man dessutom ska trycka in en OS-turnering mitt i allt.

Men vilka står sig bäst rustade den här säsongen? Kan något lag peta bort Tampa Bay Lightning från tronen? Vilka utmanare finns?

Kort och gott är det här en genomgång och betygsättning av respektive lags "off-season". Har de blivit ett bättre lag tack vare värvningarna de har gjort? Eller har de rent av blivit sämre på grund av att vissa av spelarna de förlorat inte har ersatts? Finns det rent av andra omständigheter som påverkat lagbyggena som man måste ta i beaktande?

Idag tittar vi närmare på de åtta lagen i Pacific Division.

Betygskala:

1 – Underkänt. Laget har försämrats jämfört med förra säsongen.

2 – Godkänt. Laget är i bästa fall lika bra som förra säsongen.

3 – Bra. Laget har förbättrats marginellt jämfört med förra säsongen.

4 – Mycket bra. Laget har blivit betydligt bättre än förra säsongen.

5 – Fantastiskt! Det här är ett av de mest förbättrade lagen i ligan.

ANAHEIM

Nyförvärv:

Greg Pateryn, b, San Jose

Brogan Rafferty, b, Vancouver

Ben Hutton, b, Toronto

Tobias Rieder, fw, Buffalo

Buddy Robinson, fw, Calgary

Förluster:

Ryan Miller, mv, slutar



Haydn Fleury, b, Seattle

Danton Heinen, fw, Pittsburgh

Chase De Leo, fw, New Jersey



Carter Rowney, fw, Detroit



David Backes, fw, slutar



Kommentar: Det skedde en aning för sent, men till den här säsongen har general manager Bob Murray till sist gått ut och sagt att Anaheim Ducks genomgår en rebuild. Efter att ha tillhört NHL:s elit under sex säsonger har Ducks de senaste tre åren rasat ned till ligans absoluta bottenskikt. Förra säsongen slutade de på plats 30 av 31 i ligan. Bara Buffalo Sabres tog färre poäng.

Hittills har vi dock inte sett så mycket konkreta bevis för att man genomgår en rebuild, annat än att GM Murray sagt det. I stället för att aktivt börja göra sig av med spelare med kort tid kvar på kontraktet valde han att i stället sajna Ryan Getzlaf för ytterligare en säsong i klubben. Och spelare som Rickard Rakell, Hampus Lindholm och Josh Manson är kvar i klubben trots att de nu går in på den sista säsongen på sina respektive kontrakt. Det hade varit läge att trejda bort någon eller ett par av de tre spelarna redan inför säsongen, men så blev det alltså inte. Anaheim Ducks har ett lag som är snarlikt det man hade förra säsongen.

Under försäsongen har vi sett Trevor Zegras bilda ett intressant par med just Rakell och kanske kan de två se till att ge Ducks lite hopp för framtiden. Jag tror dock att Rickard Rakell är en av många spelare som kommer trejdas bort under säsongen. Det är kanske snarare efter den här säsongen vi ska bedöma hur den där rebuilden egentligen går. För än så länge känns det inte ens som att den startat.

Betyg: 2

CALGARY FLAMES

Nyförvärv:

Adam Werner, mv, Colorado

Dan Vladar, mv, Boston

Nikita Zadorov, b, Chicago

Nick DeSimon, New York Rangers

Andy Welinski, b, Anaheim

Erik Gudbranson, b, Nashville

Trevor Lewis, fw, Winnipeg

Tyler Pitlick, fw, Seattle

Blake Coleman, fw, Tampa Bay

Förluster:

Louis Domingue, mv, Pittsburgh

Mark Giordano, b, Seattle

Alexander Petrovic, b, Dallas

Nikita Nesterov, CSKA Moskva

Joakim Nordström, fw, CSKA Moskva

Zac Rinaldo, fw, Columbus

Josh Leivo, fw, Carolina

Dominik Simon, fw, Pittsburgh

Buddy Robinson, fw, Anaheim

Kommentar: Vad händer med Johnny Gaudreau?

Det är frågeställningen mer eller mindre alla Calgarysupportrar ställer sig i det här läget. Den vansinnigt skicklige kanadensaren sitter på ett utgående kontrakt, och även om han för ett drygt år sedan sa att han kunde tänka sig att stanna i Flames hela karriären så är känslan att en trejd kommer allt närmare. Det känns på något sätt som att parterna är klara med varandra, efter åtta år ihop.

Calgary har, med undantag för säsongen 18/19, varit ett lag för mitten eller botten av NHL-tabellen. Ifjol slutade de på en svag 20:e plats i NHL och missade slutspel trots att man spelade i den så svaga kanadensiska divisionen. Känslan är att man inte direkt kommer vara bättre den här säsongen. Blake Coleman är absolut ett bra nyförvärv (men kontraktet på sex år á 4,9 miljoner dollar per år var för dyrt och långt) och han fyller absolut ett behov. Nikita Zadorov är också en helt okej back. Men nog känns det ändå som att tappet av Mark Giordano kommer märkas? Det har trots allt bara gått ett par år sedan han vann Norris Trophy, så det lär svida att se honom i divisionsrivalen Seattle Kraken. På backsidan vill det därför till att Rasmus Andersson tar ytterligare ett kliv, och att Juuso Välimäki blir precis så bra som han spåddes bli för bara några få år sedan.

Överlag är Calgary i ett lurigt läge. De sitter med en trupp bestående av en hel del spelare som är i sin prime men som uppenbarligen inte är bra nog för att ta klubben till nya höjder över tid. De har också nyligen bytt tränare och intalat sig själva att Darryl Sutter är den som ska leda den här gruppen och ta dem till nästa steg. Jag är ytterst skeptisk till om han är rätt person att lösa det. Deras räddning är att de återigen spelar i en svag division. Det räckte inte förra säsongen, men kan kanske räcka den här säsongen.

Betyg: 2

EDMONTON OILERS

Nyförvärv:

Duncan Keith, b, Chicago

Cody Ceci, b, Pittsburgh

Zach Hyman, fw, Toronto

Derek Ryan, fw Calgary

Brendan Perlini, fw, Ambri-Piotta

Colton Sceviour, fw Pittsburgh

Förluster:

Ethan Bear, b, Carolina

Adam Larsson, b, Seattle

Caleb Jones, b, Chicago

Dmitri Kulikov, b, Minnesota

Joakim Nygård, fw, Färjestad

Gaëtan Haas, fw, Biel-Bienne

Patrick Russell, fw, Linköping

James Neal, fw, St. Louis

Tyler Ennis, fw, Ottawa

Dominik Kahun, fw, Bern

Alex Chiasson, fw, Vancouver

Jujhar Khaira, fw, Chicago

Kommentar: Edmonton Oilers general manager Ken Holland har gjort en del uppseendeväckande drag under sommaren. Vi börjar med beslutet att ge 39-årige Mike Smith ett nytt tvåårskontrakt. Smith gjorde förvisso en kanonsäsong, men att ge honom två nya år i den här åldern är en risktagning som i alla fall inte jag hade varit beredd att göra. Speciellt när backup-målvakten även den här säsongen kommer heta Mikko Koskinen. Visst, Smith kanske är tillräckligt bra för att ta dem till slutspel, men med tanke på hur många målvakter som funnits på marknaden de två senaste åren är jag chockad att man återigen står med Smith/Koskinen som sina sista utposter. Jag törs lova att Edmonton Oilers inte kommer vinna Stanley Cup med den konstellationen.

I stället för att plocka in en kanonmålvakt lade Ken Holland typ alla sina pengar på Zach Hyman. Hyman är ett rivjärn som ofta varit en uppskattad tredjelänk i en av Torontos toppkedjor och han fyller absolut ett liknande behov i en kedja med Connor McDavid. Men att ge honom sju år (!) och 5,5 miljoner dollar per år (!) är i min mening vansinne. Han gjorde 33 poäng på 43 matcher förra säsongen och det var hans bästa säsong i karriären, om vi ser till poängsnitt. Som bäst över en hel säsong har Hyman gjort 41 poäng. Detta trots att han som sagt ofta fått spela intill Auston Matthews och William Nylander. Jag kan tänka mig att han säkert kan bli en 55-poängsspelare intill Connor McDavid, men han är inte förtjänt av det långa kontrakt han fick. Hyman fyller trots allt 30 år nästa sommar.

Målvaktssidan är alltså densamma som ifjol. Forwardssidan borde kunna vara en aning vassare, i och med Hymans intåg. Däremot ser jag backsidan som klart sämre. Både Adam Larsson och Ethan Bear kommer lämna stora tomrum bakom sig. Eftersom Oscar Klefbom knappast kommer komma tillbaka ser det väldigt tunt ut på backsidan. Duncan Keith har kommit in men jag har svårt att se att han ska tillföra så mycket under de två år han har kvar på karriären. Keith sitter dessutom på en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar. De pengarna hade kunnat användas på något roligare. Holland kastade också ett monsterkontrakt på Darnell Nurse, värt 9,25 miljoner dollar, med start efter den här säsongen. Och vad var poängen med att ta in den ytterst begränsade Cody Ceci på ett fyraårskontrakt (!) värt 3,25 miljoner dollar per säsong? I och med alla de här besluten har Holland bundit upp galet mycket pengar på väldigt få spelare - och inte heller nästa sommar kommer han ha speciellt mycket manövreringsutrymme. Det känns inte direkt som att hans beslut den här sommaren har förbättrat chanserna för att Connor McDavid och Leon Draisaitl ska kunna leda det här laget riktigt långt i ett slutspel.

Betyg: 2

LOS ANGELES KINGS

Nyförvärv:

Alexander Edler, b Vancouver

Viktor Arvidsson, fw Nashville

Brayden Burke, fw, Arizona

Tyler Steenbergen, fw, Arizona

T.J. Tynan, fw, Colorado

Phillip Danault, fw, Montréal

Förluster:

Troy Grosenick, mv, Boston



Kurtis MacDermid, b, Seattle

Bokondji Imama, fw, Arizona

Matt Luff, fw, Nashville

Kommentar: Los Angeles Kings har varit ett lag i periferin de senaste åren. De har inte vunnit en slutspelsserie sedan de vann Stanley Cup 2014, och har missat slutspel de senaste tre säsongerna. Säsongen 2021, då man slutade 25:a av 31 lag i NHL, var faktiskt deras bästa säsong sedan 2017/2018.

Nu finns det all anledning att vara optimistisk kring LA Kings framtid. De har de senaste åren byggt upp NHL:s kanske bästa prospect-pool och förra säsongen fick vi se spännande tendenser från bland annat Gabriel Vilardi och Mikey Anderson för att nämna ett par namn. De har också mycket intressanta namn som Jaret Anderson-Dolanoch framför allt Arthur Kaliyev, som nog lär få spela en del i både AHL och NHL den här säsongen.

Anze Kopitar är fortfarande en världscenter, och nu har Kings äntligen stärkt upp med ett riktigt kvalitetsnamn bakom honom också. Phillip Danault fick, precis som många andra, ett något för långt och dyrt kontrakt men i honom får Kings in en extremt nyttig spelare som kommer ta ett jätteansvar i egen zon. Han är gissningsvis inte mer än en 50-poängsspelare, men det var ändå ganska längesedan Kings hade en andracenter som ens hade den nivån. Om vi ska vara krassa.

Jag gillar också värvningarna av Alexander Edler och Viktor Arvidsson. Edler ger välbehövlig stabilitet på backsidan och Arvidsson fyller ett målskyttetomrum som Kings verkligen inte lyckats fylla de senaste åren. Förra säsongen vann Dustin Brown den interna skytteligan på 17 kassar på 49 matcher. Jag skulle bli förvånad om inte Arvidsson blir den interna skyttekungen den här säsongen.

Kings har inte gjort något super-revolutionerande under sommaren men de har täppt till de luckor som behövde täppas till. De har fyllt de behoven de behövde fylla.

Den här säsongen bör det kunna bli slutspel.

Betyg: 4

SAN JOSE SHARKS

Nyförvärv:

James Reimer, mv, Carolina



Adin Hill, mv, Arizona



Nick Merkley, fw, New Jersey



Nick Bonino, fw, Minnesota



Andrew Cogliano, fw, Dallas

Lane Pederson, fw, Arizona

Förluster:

Josef Korenar, mv, Arizona



Martin Jones, mv, Philadelphia

Greg Pateryn, b, Anaheim



Christian Jaros, b, New Jersey



Alexander True, fw, Seattle



Maxim Letunov, fw, Carolina



Vladislav Kotkov, fw, CSKA Moskva

Marcus Sörensen, fw, Djurgården

Fredrik Händemark, fw, SKA St. Petersburg

Ryan Donato, fw, Seattle

Kurtis Gabriel, fw, Toronto

Kommentar: San Jose Sharks förfall de senaste åren har varit minst sagt anmärkningsvärt. Det finns inte sådär jättemycket som talar för att den här säsongen blir så mycket roligare än de senaste två åren har varit. Det är i mångt och mycket samma gäng som ska göra det även den här säsongen. Skillnaden är att de blivit ett år äldre, ett år mer skadade och att de tvingats dras med Evander Kane i laget ett år till.

Evander Kane-situationen ligger som en våt filt över hela klubben just nu. Varje vecka dyker det upp nya anklagelser mot spelaren, och det finns alltså lagkamrater som aktivt sagt att de inte vill spela med honom något mer. Men samtidigt som Kane påverkat laget på ett negativt sätt utanför isen har han varit den klarast lysande stjärnan på densamma. Han gjorde förra säsongen 22+27 på 56 matcher och vann med det både mål- och poängligan - och således också poängligan. Skulle han lämna laget, vilket han ju lär göra, skulle det alltså förbättra lagkemi och lagmoral men samtidigt ganska kraftigt försvaga laget som sådant. Det sätter Sharks i en halvkul sits, om man uttrycker det så.

Det som faktiskt talar för att den här säsongen skulle kunna bli en aning roligare för Sharks är att man till sist köpt ut Martin Jones och bestämt sig för att gå med en något sexigare målvaktssida. Varken James Reimer eller Adin Hill är väl några världsnamn, men de är i alla fall bättre än den oerhört svaga Martin Jones. Förutom på målvaktssidan ser vi inga större förändringar i Sharks. Framför allt inte på några ledande positioner. De hoppas fortsatt att Erik Karlsson ska kunna vända på karriären, att Timo Meier, Tomas Hertl och Kevin Labanc ska få ut precis all potential som finns i dem och att Logan Couture fortfarande ska ha något bra år kvar.

Dessutom har ju Sharksfansen ett par nya svenska ansikten att fokusera på den här säsongen. Jag är sjukt förväntansfull över att få se vad Jonathan Dahlén och framför allt William Eklund kan göra i NHL. Efter två miserabla säsonger för Sharks får i alla fall deras fans möjlighet att stifta bekantskap med ett par spelare som förhoppningsvis kan skänka lite glädje för framtiden.

Betyg: 3

SEATTLE KRAKEN

Nyförvärv:

* Hela truppen är ny. Bara spelare som plockats efter expansionsdraften tas med här.

Philipp Grubauer, mv, Colorado

Antoine Bibeau, mv, Carolina

Connor Carrick, b, New Jersey

Gustav Olofsson, b, Montréal

Jaden Schwartz, fw, St. Louis

Marcus Johansson, fw, Minnesota

Riley Sheahan, fw, Buffalo

Ryan Donato, fw, San Jose

Max McCormick, fw, Carolina

Alexander Wennberg, fw, Florida

Förluster:

Vitek Vanecek, mv, Washington

Gavin Bayreuther, b, Columbus

Kurtis MacDermid, b, Colorado

Tyler Pitlick, fw, Calgary

John Quenneville, ZSC Lions

Kommentar: Hur ska man egentligen bedöma Seattle Krakens offseason? Ja, faktum är att det egentligen inte går att bedöma den. Jag sätter därför inget betyg på hur Ron Francis agerat under sin första lågsäsong som Kraken-GM.

Under expansionsdraften var känslan att Seattle byggde ett budgetlag som inte skulle göra något väsen av sig på flera år. Sen kom free agent-cirkusen igång och helt plötsligt var Kraken oerhört aktiva och började snarare bygga ett lag som skulle kunna utmana direkt. Den tyngsta värvningen är förstås Vezina Trophy-nominerade Philipp Grubauer. Jag trodde man skulle gå med Chris Driedger som sin förstemålvakt både nu och över tid, men helt plötsligt plockade man in en potentiell världsmålvakt som såklart ska stå en majoritet av matcherna. Överlag känns firma Grubauer/Driedger som ett av ligans vassaste målvaktstandem.

På backsidan höll man en låg profil på FA-marknaden. Där står de sig ändå väldigt bra med namn som Mark Giordano, Adam Larsson, Jamie Oleksiak och Carson Soucy med flera. Den sistnämnde är en personlig favorit för mig.

Framåt såg det extremt trubbigt ut efter expansionsdraften, men där har Ron Francis lastat på ordentligt med Jaden Schwartz, Alexander Wennberg och Marcus Johansson som tre etablerade och vassa namn. Wennberg och Johansson ser ut att få inleda säsongen i en helsvensk kedja med Calle Järnkrok. Jag gillar också värvningen av Ryan Donato, som borde ha mer att få ur än vad han fått de senaste åren.

Överlag har Seattle ett väldigt brett lag över hela linjen. De saknar de där givna storstjärnorna men de har många spelare som är etablerade i NHL och åtminstone håller "middle six-nivå". Det är snarare fyra andrakedjor som kommer möta motståndarna varje natt, än en förstakedja, en andrakedja och så vidare. Det enda som egentligen oroar är valet av coach. Hur tänkte man egentligen när Dave Hakstol, av alla namn som fanns lediga, fick jobbet?

Kan det bli slutspel direkt? Ja, det kan det. Jag tror man kommer vara ett lag som åtminstone slutar före Anaheim och San Jose. Sen får vi se om man även kan hålla ett par av Vancouver, Los Angeles, Edmonton och Calgary bakom sig.

Betyg: Kan ej sättas.

VANCOUVER CANUCKS

Nyförvärv:

Jaroslav Halák, mv, Boston

Oliver Ekman Larsson, b, Arizona

Kyle Burroughs, b, Colorado

Brady Keeper, b, Florida

Brad Hunt, b, Minnesota

Luke Schenn, b, Tampa

Tucker Poolman, b, Winnipeg

Alex Chiasson, fw, Edmonton

Jason Dickinson, fw, Dallas

Justin Dowling, fw Dallas

Conor Garland, fw, Arizona

Sheldon Dries, fw, Colorado

Phil Di Giuseppe, fw, New York Rangers



Förluster:



Braden Holtby, mv, Dallas

Alexander Edler, Los Angeles

Nate Schmidt, b, Winnipeg

Antoine Roussel, fw, Arizona

Jay Beagle, fw, Arizona

Loui Eriksson, fw, Arizona

Travis Boyd, fw, Arizona

Tyler Graovac, fw, Dinamo Minsk

Sven Bärtschi, fw, Vegas

Jake Virtanen, fw, Spartak Moskva

Jayce Hawryluk, fw, Skellefteå

Jimmy Vesey, fw, New Jersey

Kole Lind, fw, Seattle

Kommentar: Hörde ni ett märkligt ljud förra fredagen? Då var det förmodligen ljudet av en hel stad som andades ut ni hörde. Efter långa förhandlingar lyckades Vancouver till sist komma överens med Elias Pettersson och Quinn Hughes om deras nya kontrakt. De båda finns därmed tillgängliga när pucken släpps kommande vecka. Det var egentligen det som allting handlade om under den här lågsäsongen. Kontrakten som sådana då? Ptja, inte så mycket att orda om. Quinn Hughes fick de in på ett långt och gissningsvis ganska prisvärt kontrakt. I Elias Pettersson-fallet blev Pettersson den stora vinnaren. Han fick tre år, och det sista året på kontraktet tjänar han över tio miljoner dollar. Det gör att nästa kontraktsförhandling kommer börja där. Väljer "EP40" dessutom att acceptera det kvalificerande bud som Canucks kommer ge honom, värt 10,25 miljoner dollar, blir han dessutom UFA sommaren 2025 och kan då välja att skriva på för vilken klubb han vill. Han sitter i ett drömläge.

I övrigt är det, som vanligt, svårt att få grepp om Jim Bennings tankar. Visst, han blev till sist av med Loui Eriksson och ett par andra usla kontrakt han skrivit. Men han tog samtidigt in Oliver Ekman Larsson och Conor Garland - som också slukar många miljoner. Att han tog in OEL innan han löst situationen med Hughes och Pettersson förstår jag inte. Ekman Larsson sitter trots allt på ett svindyrt (7,2 miljoner dollar per år) och svinlångt (till säsongen 26/27) kontrakt. Det kommer ge Canucks problem på sikt. Och varför gav han Tucker Poolman ett fyraårskontrakt? Det finns liksom ingen som helst poäng med att binda upp dollar i förtid på den typen av spelare.

Ska vi bara bedöma styrkeförhållandet här och nu är det emellertid tydligt att Vancouver är ett bättre lag än för ett år sedan. Jaroslav Halak är bättre än Braden Holtby, "OEL" är bättre än Alexander Edler, Conor Garland är en mycket intressant spelartyp som kommer hjälpa laget. I och med värvningen av framför allt Ekman Larsson blir dock deras vinnarfönster kortare, menar jag. Det där kontraktet kan komma att stå dem dyrt på sikt.

Just nu tycker jag dock Canucks känns som ett möjligt slutspelslag. Om jag ska tippa tror jag att de kommer slåss med Seattle om den sista slutspelsplatsen.

Betyg: 3

VEGAS GOLDEN KNIGHTS

Nyförvärv:

Laurent Brossoit, mv, Winnipeg

Sven Bärtschi, fw, Vancouver

Brett Howden, fw, New York Rangers

Nolan Patrick, fw, Philadelphia

Yevgeni Dadonov, fw, Ottawa

Förluster:

Marc-André Fleury, mv, Chicago

Nick Holden, b, Ottawa



Carl Dahlström, b, Toronto

Nick DeSimone, New York Rangers

Ryan Reaves, fw, New York Rangers

Dylan Sikura, fw, Colorado

Cody Glass, fw, Nashville

Tomas Nosek, fw, Boston

Kommentar: I det som överlag känns som NHL:s svagaste division är Vegas den enda riktiga utmanaren om Stanley Cup-titeln. Det vore ingen skräll utan en dundersensation om Golden Knights inte vann den här divisionen.

Den stora grejen under sommaren var inte vad Vegas tog in, utan vad man gjorde sig av med. Marc-André Fleury-situationen har väl, vid sidan av Jack Eichel-soppan i Buffalo, varit lågsäsongens stora snackis i NHL. Sättet det gick till på när han skeppades iväg var såklart under all kritik, men jag har ändå en viss förståelse för beslutet att göra sig av med honom eftersom man trots allt har en världsklassmålvakt i Robin Lehner att tillgå också. Men...just eftersom man var så desperata att göra sig av med Fleury här och nu hade jag räknat med att man skulle ha plockat in ett riktigt tungt namn vid det här laget. Det namnet är, förstås, just Jack Eichel. Jag trodde det var honom det gjordes plats för. Nu kan det ju naturligtvis bli så ändå, hans framtid är ju på intet sätt utstakad ännu, men det har ju dragit ut så våldsamt på tiden med den där operationen i Buffalo att han ändå inte kommer bli spelklar igen på lång, lång tid.

Det är i stället den forne supertalangen Nolan Patrick och den tidigare så skicklige målskytten Jevgenij Dadonov som stärkt upp Vegas offensiv. De värvningarna ger Vegas välbehövlig bredd och möjlig spets, och gör helt klart forwardssidan vassare om vi jämför med de spelare man gjort sig av med. Backsidan är mer eller mindre identisk som förra säsongen. Det hänger helt enkelt, i stora drag, på att Robin Lehner ska vara bättre än han var förra säsongen. I slutspelet ska han gärna vara lika bra som han var 2020, då han stundtals var helt enorm.

Grundserien kommer Vegas mer eller mindre kunna städa av. Allt handlar om att man måste vara bättre i slutspelet. Där måsteMark Stone, Max Pacioretty och den typen av spelare kliva fram.

Om laget är bättre eller sämre än förra säsongen? Ytterst jämbördiga. Om Dadonov-värvningen faller väl ut är de kanske till och med en aning bättre.

Betyg: 3

