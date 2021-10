Kaptenen hittade nätet två gånger i genrepet: "Planerar på att spela"

Chicago Blackhawks besegrade I natt Minnesota Wild med 5-1.

I matchen gjorde Jonathan Toews, som missade hela fjolårssäsongen, två mål och imponerade på tränaren Jeremy Colliton.

– Han gör många olika saker för oss som vi saknade förra året, säger han till NHL.com.



Chicago Blackhawks-kaptenen Jonathan Toews missade hela fjolårssäsongen då han hade stora problem med sitt immunförsvar. Systemet reagerade på minsta lilla grej hans kropp utsattes för.

Chicago vill inte stressa tillbaka 33-åringen, som inte var på is igen förrän i somras.

Toews senaste match i NHL var i Augusti förra året när Chicago förlorade i slutspelet mot Vegas Golden Knights, men på torsdag är han nu redo för sin återkomst.

– Jag planerar på att spela, men det är inte mitt beslut. Men jag tror inte att det ligger i luften, utan jag är ganska säker, sa han till NHL.com inför matchen mot Minnesota Wild.

I lagets sista försäsongsmatch visade Toews prov på sin kapacitet och hittade nätet dubbla gånger.



This was such a great goal! He practically got cross checked to score a goal LOL!!!#Toews #SethJones



pic.twitter.com/LeTuD9gU4X