St. Louis Blues förstärker sin forwardsuppsättning bara dagar innan premiären.

Under lördagen skrev de nämligen kontrakt med 34-årige James Neal, som har varit på tryout hos klubben den senaste tiden.

James Neal har tidigare varit en stor stjärna i NHL och säsongen 2011/12 sköt han 40 mål och 81 poäng på 80 matcher vilket är hans bästa säsong i karriären. Han har även skjutit över 30 mål en gång samt passerat 20 mål under flera NHL-säsonger.

De senaste åren har Neal dock haft det tufft och haft svårigheter att ens ta plats i Edmonton Oilers. Det gjorde att kanadensaren blev utköpt från sitt kontrakt med Oilers i somras och han tvingades skriva ett provspelskontrakt med St. Louis för att ens stanna kvar i NHL.

Under försäsongen har dock 34-åringen imponerat och varit Blues bäste målskytt med fyra fullträffar på fem träningsmatcher.

Nu meddelar därför St. Louis Blues att de skriver kontrakt med Neal över hela säsongen värt 750 000 dollar.

For real, we have sealed the deal.

Sealed the deal for James Neal. #stlblues



