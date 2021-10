Han gjorde sin första träning med laget under torsdagen och fick debutera framför hemmafansen i Husqvarna Garden på fredagskvällen.

Då sköt Tommi Huhtala två mål, utsågs till matchens lirare och fick höra sitt namn sjungas av sin nya hemmaklack.

– Jag önskar att min familj var på plats för att se detta för de hade inte kunnat tro sina ögon, säger finländaren till hockeysverige.se.



JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Endast två lag hade tagit full pott i HockeyAllsvenskan efter fyra matcher: HV71 och BIK Karlskoga. Under fredagskvällen möttes dem i ett nästan fullsatt och kokande Husqvarna Garden.

Då var det "the new kid on the block" som stal showen.

Tommi Huhtala visade upp sig direkt för sin nya hemmapublik genom att skjuta två mål under de första tolv minuterna av sin debut i HV71 när laget vann med 7-2.

Efter matchen var 33-åringen märkbart tagen.

– Man hade hört berättelser om hur speciellt det är att spela här och jag förstod verkligen vad de menade i kväll. Jag önskar att min familj hade kunnat vara på plats för att se detta, säger Huhtala och fortsätter:

– Fantastiskt att få första vinsten direkt här och att jag fick leverera. Det var väldigt roligt, jag hade gåshud nästan hela matchen.

”JAG ÄR DÅLIG PÅ STRAFFAR”

Flera gånger under matchen, speciellt efter hans två mål, hördes HV71-fansen sjunga Huhtalas namn.



Hur var det att få höra sitt namn sjungas av nya hemmapubliken?

– Som jag sade så hade jag önskat att min familj var på plats för att se detta för de hade inte kunnat tro sina ögon. Jag kunde knappt tro att det var sant själv. Jag hoppas att min familj kan komma hit snart för att se vilken speciell plats detta är och vilken atmosfär det är här inne.

Publiken skrek också Tommi Huhtalas namn när HV71 fick ett straffslag i den tredje perioden då de ville se honom fullborda sitt hattrick.

Finländaren menar dock att det var för det bästa att han inte tog straffen:

– Jag sade till mina lagkamrater i båset där att "publiken vet inte att jag är dålig på straffar", säger Huhtala och skrattar:

– Det kändes bra att "Foppa" tog den för det gick mycket bättre än om jag hade tagit straffen.



”BENEN HÄNGDE INTE MED RIKTIGT”

Två mål och vinst med 7-2. Tommi Huhtala hade knappast kunnat önska för en bättre start på sitt äventyr i HockeyAllsvenskan.



– Det här är en bra start men det var tufft för mig också. Man måste vara realistisk, detta var min första match på ett halvår så jag har mycket kvar att jobba på. Mina ben hängde inte riktigt med.

– Jag måste jobba hårt för att komma i toppform igen och vara där jag vill vara. Första matchen är avklarad så nu blir det lite lättare, kommer inte vara lika mycket fjärilar i magen framöver.



Så HV-fansen ska inte förvänta sig två mål av dig i varje match?

– Kanske inte. Men jag kan lova att jag ska jobba hårt för att hjälpa laget och bli bättre hela tiden. Mitt mål är bara att förbättra mig så mycket jag kan, avslutar Tommi Huhtala.

