Zibanejad varvar upp – tvåmålsskytt i segermatchen

Mika Zibanejad inledde målskyttet mot New Jersey Devils i den första perioden, då han hittade en fri yta framför Jonathan Bernier och kunde raka in 1–0-pucken sedan Adam Fox hittat en med en passning till svensken.

Zibanejads andra mål i matchen kom fem minuter in i den andra perioden och återigen var det Norris Trophy-vinnaren Fox som hittade fram till svensken, den här gången i numerärt överläge.

– Han skulle kunna spela med vem som helst. Hur han ser isen, hur smart han är... Jag menar, han vann Norris Trophy förra säsongen av en anledning. Han är ännu bättre den här säsongen, berömmer Zibanejad sin lagkamrat på presskonferensen efter matchen.

Rangers kunde till slut vinna matchen mot Devils med 6–2.

"VILL TA STEG"

För Zibanejad var de dubbla fullträffarna hans andra och tredje mål under försäsongen.



– Man vill ta steg under försäsongen och bli bättre ju närmare man kommer. Jag känner att jag har gjort det. Det skadar inte att se pucken gå i mål. Det känns bra och jag ser framemot att säsongen ska starta.

Rangers har en träningsmatch kvar, borta mot New York Islanders i helgen, innan man nästa vecka inleder NHL:s grundserie borta mot Washington under natten till torsdag, svensk tid.

Andreas Johnsson sköt ett av Devils mål i matchen, medan Jesper Bratt noterades för en assist på svenskens mål.



New York Rangers – New Jersey Devils 6–2 (1–0, 4–1, 1–1)

New York Rangers: Mika Zibanejad 2, Kaapo Kakko, Sammy Blais, Barclay Goodrow, Artemij Panarin.

New Jersey Devils: Andreas Johnsson, Marian Studenic.