Galchenyuk klar för Coyotes – skriver på för ett år

27-årige Alex Galchenyuk kommer närmast från en rörig säsong. Den började i Ottawa Senators, där blev det endast en poäng efter åtta matcher. Flyttlasset drog därefter vidare till Toronto Maple Leafs. Trots en hyfsad säsong bakom sig blev han ändå free agent i somras.

Galchenyuk erbjöds ett provspelskontrakt av sin tidigare klubb Arizona - och till slut lyckades han slå sig in i NHL-klubben via träningslägret. Något som Bill Armstrong är nöjd över.

– Vi är nöjda över att värva Alex. Han är en mångsidig och skicklig forward som arbetar hårt. Han har förtjänat sin plats i vår trupp och kommer bli ett bra tillskott till vårt lag, säger han till klubbens hemsida.



Klubben avslöjar inte villkoren i avtalet, på grund av klubbens policy. TSN går däremot ut med att ettårsavtalet är värt 750 000 dollar.

Detta blir Alex Galchenyuks andra sejour i Arizona Coyotes. 2018/19 blev det 41 poäng på enda säsong för klubben.

