Veckan innan NHL-premiären – SM-guldhjälten skickas ned till AHL

Nu flyttas han ner till AHL – så även Olle Eriksson Ek och Andreas Wingerli.

Den 24-årige målvaktens förhoppningar om NHL-spel får vänta med endast en vecka kvar till seriepremiären. Erik Källgren flyttas ner till Toronto Maple Leafs farmarlag Toronto Marlies.

The following players have been assigned to the Toronto Marlies (AHL):



F Semyon Der-Arguchintsev

D Mac Hollowell

G Erik Källgren

D Kristiāns Rubīns



Nikita Gusev has been released from his PTO.