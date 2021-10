Viktig seger för Frölunda – Patrik Carlsson tvåmålsskytt

Både Frölunda och HIFK stod på åtta poäng inför kvällens CHL-drabbning.

Då kunde Frölunda ta tre viktiga poäng på bortaplan efter att Patrik Carlsson skjutit två mål i den tredje perioden.

En mycket viktig match väntade i den finska huvudstaden Helsingfors då HIFK ställdes mot Frölunda i Champions Hockey League.

Båda lagen hade samlat in åtta poäng under de första fyra matcherna i CHL och ett av lagen hade därmed chansen att koppla greppet om slutspelsplatsen vid vinst.

Hemmalaget fick en fin start då de tog ledningen i den första perioden. 1-0 stod sig sedan länge men precis i den sista minuten av andra perioden lyckades Filip Johansson kvittera till 1-1.

HIFK återtog dock ledningen i den tredje perioden och Frölunda behövde en hjälte för att vända på matchen.

Fram klev Patrik Carlsson.

Först kvitterade han till 2-2 bara två minuter efter HIFK:s ledningsmål och ytterligare två minuter senare var "Putte" i farten igen då han satte sitt andra raka mål och hade på egen hand vänt 2-1-underläge till vinst med 3-2.

🚨! Off the post and back in! Patrik Carlsson scores 2 goals within 2 minutes to put @frolunda_hc in the driver's seat as they now lead @HIFKHockey 3-2! 👀#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/rsHzzRB3cB