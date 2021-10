Om drygt en vecka spelar Ottawa Senators sin premiärmatch i NHL – men Brady Tkachuk har fortfarande inget kontrakt.

Då menar coachen D.J. Smith är laget får göra sig redo på att börja säsongen utan stjärnan.

– Vi hade hoppats att han skulle vara här nu, säger Smith på en presskonferens.



Under helgen kom Vancouver Canucks slutligen överens med Elias Pettersson och Quinn Hughes. Det innebär att Brady Tkachuk är den enda stjärnspelaren i NHL som fortfarande inte har något kontrakt inför den kommande säsongen.

Senators uppges ha erbjudit Tkachuk ett åttaårskontrakt värt åtta miljoner dollar per säsong – värt totalt 550 miljoner kronor – men det är ett kontraktsförslag som 22-åringen ska ha nobbat.

Enligt uppgifter från Nordamerika kan problemet ligga kring förskottsbonus då Ottawa har som policy att inte betala ut en stor summa pengar direkt till skillnad från flera andra klubbar där ett kontrakt kan innehålla en stor förskottsbonus förutom lönen.

Tkachuk ska dock vilja ha pengagaranti direkt i form av en förskottsbonus vilket Ottawa inte är intresserade av att ge honom. Därför har förhandlingarna dragit ut på tiden. 22-åringen ska själv också främst vara intresserad av ett brokontrakt medan Senators vill ha ett långtidskontrakt.



Nu har det gått så långt att Brady Tkachuk fortfarande inte har något kontrakt trots att det endast återstår drygt en vecka till Ottawas premiärmatch.

Då menar Sens-coachen D.J. Smith är laget får vara redo att börja säsongen utan stjärnforwarden.

– Vi hade hoppats att han skulle vara här nu. Som coach vet man att det är något som kan dra ut på tiden. Man sätter ihop kedjor och här i bakhuvudet tänker man hur det ska se ut sen när han kommer tillbaka, säger Smith på en presskonferens och fortsätter:

– Nu har vi kommit så långt, med bara två träningsmatcher kvar, att jag måste vara förberedd på att han inte kommer inleda säsongen här.

DJ Smith says he now must prepare to start the season without Brady Tkachuk. #Sens