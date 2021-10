Bettman om Lehners anklagelser: "Tar hans kommentarer seriöst"

NHL:s kommissionär Gary Bettman gick på tisdagsförmiddagen ut med uttalanden om Robin Lehners avslöjanden gällande NHL-klubbars behandling mot sina spelare – i synnerhet Buffalo Sabres påstådda felbehandlande av spelaren Jack Eichel.



– Vi tar hans kommentarer seriöst, vi vill snabbt föra en dialog med honom (Robin Lehner) för att höra om hans bekymmer så vi kan avgöra allvaret av situationen, säger Gary Bettman till Sportsnet.



Jack Eichel befinner sig just nu i en rävsax på grund av att det finns två läger av medicinsk expertis som ser olika på hur han ska behandlas.

Gary Bettman säger att de följer situationen men inser samtidigt det prekära läget.

– Det är olika legitima synsätt från läkare om vilken behandling som är bäst, både på kort och lång sikt. Situationen är hemsk. Det är inte rättvist att peka finger om vem som har rätt eller fel.

Tidigare har även Robin Lehner kritiserat Philadelphia Flyers tränare, Alain Vigneault, om felaktigt utdelande av piller – något som under måndagen klargjordes, i en intervju, att det inte var riktat specifikt mot tränaren i fråga.

#PhiladelphiaFlyers ? Dinosaur coach treating people robots not human. Fire these dinosaurs. Fire #vigneault first story. I got proof.. try to shake your way out of this one ….