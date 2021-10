Mats Ulander har mött flera toppspelare genom åren – men vilka stjärnspelare har han haft ynnesten av att få spela med?

För hockeysverige.se plockar legendaren nu fram de fem bästa lagkamraterna han hade under sin karriär.

Mats Ulander, född i Kiruna, men slog igenom som hockeyspelare i AIK-tröjan. Där var han bland annat med om att vinna SM-guld både 1982 och 1984. Han var även med vid VM 1982 där han blev bekant med en viss Wayne Gretzky.

– AIK hade julfest på en krog utanför Gröna Lund. Tre Kronor-truppen till Izvestija var redan uttagen. Leif Holmgren skulle vara med men han var skadad. Då kom ”Ankan” fram till mig och viskar ”Har du lust att åka med oss till Moskva? Jag tar ut dig till landslaget och du får spela i stället för Holmgren.” Det kändes verkligen i hela kroppen och jag blev så jäkla glad. Det var min debut.

– Jag gjorde en bra turnering, kom till VM och var bra förberedd, men framför allt fruktansvärt vältränad. Då satt ”Ankan” in mig tillsammans med Håkan Loob och Thomas Rundqvist. Dom spelade i Sveriges bästa femma då tillsammans med Janne Ingman, men han kom inte med. Det var den här svenska politiken att ingen klubb skulle ha någon favör. Alla ska behandlas lika.

– Loob tar min högerkant som jag var inkörd på med vinklar och hur jag trampar in på mål så jag fick spela på vänsterforward hela jävla VM. Det var ingen bland publiken eller runtomkring som märkte det. Tyvärr höll jag käften om det här, jag borde gått ut och sagt något.

Du spelade alla tio matcherna och gjorde två poäng.

– Jo, turneringen gick bra och jag gjorde mål mot Italien, tror jag att det var. Det var en jäkla tuff match och vi vann med 5-3.

Även en ung Wayne Gretzky spelade i den turneringen.

– Jag hade ett reklamkontrakt med MacArvid som hade tagit in en skridsko från Amerika som hette Daoust. Vi mötte Kanada, som hade ett fult gäng med Bob Gainey, Bobby Clarke, Bill Barber och så vidare, men även Gretzky.

– Sen träffade vi Gretzky eftersom Daoust ville göra ett jobb med honom och mig så vi började prata. Vi skulle fota oss tillsammans med den här skridskon och vi gjorde det här jobbet på hans hotellrum.

– Det var ingen som brydde sig på den här tiden att man gick ut när det var frikväll. Vi gick på något som hette Silverbar i Helsingfors. Jag och Gretzky hade funnit varandra på något sätt. Han hade gått till Silverbar den kvällen tillsammans med sin fotograf som jämt var med honom då. Fotografen var med som en lite smurf, skrattar Ulander och fortsätter:

– Vi käkade med laget och efter det gick några av oss till Silverbar. Alla drack ju öl. Det var bara öl, öl, öl, speciellt NHL-spelarna. Av någon anledning kom jag dit lite senare. Då satt Gretzky där med den lilla fotografen vid ett runt bord och varje decimeter på det här bordet var täckt med ölglas. Det var folk runtomkring honom och då hade han tydligen sagt att ingen rör en öl förrän Ulander kommer. När jag kom blev det glädje och folk fick ta bärsa.





Hade ni bra kontakt efter det också?

– Ja, vi hade lite kontakt efter VM. Jag tänkte då i mitt stilla sinne att jag blev draftad för Edmonton Oilers 1979 eller 1980, vilket jag berättade för honom. Något som han även hade hört.

– Jag frågade honom om han tyckte att jag skulle komma över dit och träna, men sedan rann det där ut i sanden. Jag satt ju också fast i ett avtal med AIK samtidigt som inte många visste vad Edmonton var eftersom dom var ganska nya i NHL. Edmonton kom från WHA och jag tänkte att vad ska jag upp till prärien och spela i NHL för.

– Jag fick ett kontraktsförslag som Björn Wagnsson hade förhandlat fram. Jag tror att jag skulle få 80 000 dollar. Självklart skulle jag ha skitit i Sverige trots att jag satt fast i kontrakt med AIK och stuckit över.

Att Mats Ulander spelat mot många bra spelare råder det inget tvivel om, men vilka är dom bästa spelarna han har spelat med? Hockeysverige.se bad den idag 67-åriga före detta högerforwarden plocka ut sina topp fem.



Roland Eriksson

Slog igenom som underbarn i Tunabro då laget tog steget upp i högsta serien i början på 1970-talet. Flyttade sedan till Leksand där han blev stor matchhjälte 1975 då han avgjorde SM-finalen mot Brynäs. Gjorde tre säsonger i Nordamerika 1976 och 1979 där han spelade för Minnesota, Vancouver (NHL) och Winnipeg (WHA). Efter återkomsten till Europa spelade Eriksson för bland andra Leksand, Düsseldorfer, HV71, Västerås, Westmannia och Arboga. Fick sitt internationella genombrott vid VM 1977 då han gjorde enn numera klassiskt hattrick på Vjatjeslav Fetisov. Roland Eriksson spelade fem VM-turneringar och var även med i Canada Cup 1976. Årets Junior 1973. Avco Cup (WHA) mästare 1979.



Kommentar Mats Ulander:

– I juniorlandslaget spelade jag många matcher tillsammans med Roland Eriksson, en forward från Tunabro och senare Leksand. En mycket skicklig och elegant spelare på isen. Han var center och jag högerforward och jag fick alltid pucken i exakt rätt tid av Roland.

Roland Eriksson. Foto: Bildbyrån & Arkiv





Anders Eldebrink

Född i Morjärv men hockeyfostrad i Södertälje. För övrigt kusin till tidigare NHL-backen Robert Nordmark. Gjorde runt 50 NHL-matcher mellan 1981 och 1983 för Vancouver och Quebec. Återvände sedan till Södertälje där han blev Svensk Mästare 1985. Spelade sedan kvar i SSK till och med säsongen 1989/90 då det blev spel i Kloten fram till och med 1995. Avslutade sedan med tre säsonger ytterligare i Södertälje. Har en lång tränarkarriär efter att han slutat spela. Han har bland annat coachat Södertälje, Timrå, Kloten, Tre Kronor, AIK, Rapperswil-Jona och Rögle. Vann tre mästerskapsguld i Schweiz som spelare. Var dessutom en av nyckelspelarna i det Tre Kronor som vann VM-guld i rutiga kostymer 1987.



Kommentar Mats Ulander:

– När jag spelade i landslaget hade jag honom bakom mig rätt ofta. En väldigt stabil back och framför allt lugn. Puckarna kom alltid i rätt tajming när jag kom åkande på kanten. Dessutom satt passningarna alltid på bladet. Anders var väldigt duktig i egen zon och stod på rätt sida hela tiden.

Anders Eldebrink. Foto: Bildbyrån





Rolf Edberg

Hammarbyare från början. Växte upp vid Gullmarsplan inte långt från det som idag är Johanneshovs Isstadion och Avicii Arena. Skrev på för AIK 1970 och spelade i klubben till och med säsongen 1982/83 förutom mellan 1978 och 1981 då han spelade i NHL för Washington. Liksom Roland Eriksson fick ”Råttan” sitt internationella genombrott vid VM i Wien 1977, men han var även med i turneringarna 1978 och 1979. Enligt fotbolls-ikonen, Kenneth Ohlsson, kunde hans lagkompis i Bajen bli minst lika bra i fotboll. Svensk Mästare 1982. Vinnare av Guldpucken 1978.



Kommentar Mats Ulander:

– SM-guldåret (1982) var nog kedjan med mig, ”Råttan” och (Ulf) Rådbjer den genomgående bästa i Sverige. Vi spelade en väldigt fin hockey. Roffe var en briljant boll lirare och en väldigt fin känsla för spelet. Han var inget fysiskt praktexemplar. Däremot var han också en spelare som såg till att puckarna kom i rätt tid. Allt det här sammantaget bidrar till att han är en av dom bästa jag har spelat med.

Rolf Edberg. Foto: Arkiv





Thomas Gradin

Från Långsele. Slog igenom som underbarn i Modo då han var 16 år. Lämnade Ångermanland efter säsongen 1975/76 för spel med AIK. Redan under andra säsongen utsågs han till lagets kapten. Då var han fortfarande bara 21 år. Efter två säsonger i AIK tog han steget över till NHL och Vancouver. Han blev organisationen trogen till och med säsongen 1985/86. Avslutade sedan sitt NHL-äventyr med en säsong i Boston. Gjorde tre säsonger i AIK efter hemkomsten innan han slutade spela. Jobbar sedan mitten av 1990-talet i Vancouvers organisation. VM-spelare 1978. Canada Cup-spelare 1981 och 1984. Sveriges bästa junior 1975.



Kommentar Mats Ulander:

– Eleganten och en komplett hockeyspelare. Han var en bra skridskoåkare och kunde ta upp pucken. Vi var som ett radarpar, läste varandra väldigt bra och kunde varandra både utan och innantill. Vi hade kunnat bli som Sedin-bröderna i Vancouver om jag hade fått åka med honom dit. Det hade absolut blivit succé, men nu blev det inte så.

Thomas Gradin. Foto: Bengt Lundholm





Pelle Lindbergh

Hammarbyaren som via AIK slog sig in i NHL säsongen 1981/82. Utsågs säsongen 1984/85 till NHL:s bästa målvakt och fick ta emot Vezina Trophy. Pelle Lindbergh blev under sin levnadstid mycket uppskattad i Philadelphia, men även här hemma i Sverige. Han hade sin egen stil vid sidan av isen och sågs oftast med ett leende på läpparna. I november 1985 kom det tragiska beskedet att Sveriges och NHL:s bästa målvakt, Pelle Lindbergh, hade omkommit i en trafikolycka. Han spelade två VM, ett OS och Ett Canada Cup.



Kommentar Mats Ulander:

– Förlåt ”Honken” (Leif Holmqvist)… Pelle var som en gorilla i målet. Han var väldigt komplett, ganska liten men så himla rörlig, kvick och rörlig i målet. Dessutom var han en ganska duktig skridskoåkare. Även med målvaktsskridskor. Han kunde faktiskt trampa med oss ibland på uppvärmningarna och var väldigt fysisk.

Pelle Lindbergh. Foto: Bildbyrån





