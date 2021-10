I går satte Washington Capitals upp Axel Jonsson Fjällby på waivers i syfte att flytta ner honom till farmarlaget Hersey Bears.

Det innebar dock att alla de 31 andra NHL-lagen hade chansen att göra anspråk på svensken och roffa åt honom för sig själva. Det är också exakt det som har hänt nu.

Under måndagskvällen plockades nämligen Axel Jonsson Fjällby upp på waivers av Buffalo Sabres.



We have claimed forward Axel Jonsson-Fjallby off of waivers.#LetsGoBuffalo