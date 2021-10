TV: Se Lucas Raymonds mål för Detroit

Detroit vann matchen med 6-2 efter att ha gjort fyra mål i den andra perioden. Det var också då Lucas Raymond slog till för Red Wings del.

Den svenske stortalangen, som valdes som fyra i draften år 2020, tog saken i egna händer när han skar in från kanten och sen pricksköt in målet, som betydde 2-1. Fullträffen kom bara 2:29 in i mittakten.

Raymond hade sen också en assist på Robby Fabbris 5-2-mål i en tredje perioden.

1+1 hade också en annan svensk, Rasmus Asplund, som gjorde det första och spelade fram till det andra Buffalomålet i nattens storförlust.

Detroit - Buffalo 6-2

Detroit: Robby Fabbri x2, Lucas Raymond, Troy Stecher, Luke Witkowski, Jonathon Martin

Buffalo: Rasmus Asplund, Arttu Ruotsalainen