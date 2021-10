HV71 har ett lagbygge som hyllats unisont av experter och tyckare och de är stora favoriter att vinna HockeyAllsvenskan.

Det betyder dock inte att de har värvat färdigt i sin jakt på att återta sin SHL-plats.

– Vi kommer definitivt att fylla på med spelare, det är jag relativt säker på, säger sportchefen Johan Hult i C More.

Inför årets säsong så beskrevs HV71 som den största favoriten någonsin i HockeyAllsvenskan.

Klubbens lagbygge har hyllats av både experter och tyckare vilket men enligt sportchefen Johan Hult är de ändå inte helt nöjda med sitt lag.

I C More berättar han nämligen att HV fortfarande letar efter en ny forward som ska komma in i truppen.

– Vi har Oskar Olausson som försvann ganska sent här så där är vi kort på en forward. Han ska ersättas definitivt.

”INTE DE ENDA SOM KOMMER FÖRÄNDRA”

Enligt Johan Hult kommer laget även att stärkas upp under säsongens gång i jakten på SHL-platsen.



– Vi kommer definitivt att fylla på med spelare, det är jag relativt säker på, säger Hult och fortsätter:

– Sedan tror jag att det är väldigt få trupper som är kontinuerliga från augusti fram till februari. Vi får se vad som händer, framför allt på marknaden men också utifrån hur vi spelar och prestationen. Vi måste också acceptera att vi inte är de enda som kommer att förändra i en trupp. Det kommer hända i SHL och HockeyAllsvenskan så det kommer vara många som vill ha de här spelarna.

HV71 har för tillfället två målvakter, sju backar (även Victor Sjöholm som är utlånad till HC Dalen) och 14 forwards på kontrakt i laget.

