Joakim Englund reagerar efter de två uppmärksammade incidenterna som skedde i SHL under gårdagen.

Bedömningarna för dessa incidenter får honom nu att börja bli orolig för svensk ishockey.

Jag satt och zappade mellan SHL-matcher på torsdagskvällen där framför allt två incidenter fastnade och som får mig att undra var svensk hockey är på väg.

Den här texten rör inte Hockeyallsvenskan mer än att förra årets bästa spelare i andraligan, Marcus Sörensen, är inblandad i den ena incidenten. Leksandsspelaren Emil Heineman ser en lucka och bryter in framför kassen. Sörensen kommer sent in i situationen och tacklar, eller snarare crosscheckar, Heineman in i egen målvakt. Heineman hamnar försvarslös och sittandes på knä i målet, med ryggen mot Sörensen. Sörensen tar då tag i huvudet alternativt axeln och dunkar den försvarslösa Heineman bakåt ner i isen.

Resultat av händelsen är att Heineman får två minuter i utvisningsbåset för målvaktsinterference.

Djurgårdens Marcus Sörensen fick ingen utvisning efter den här situationen. Händelsen kommer inte heller att anmälas.

”HADE MÖJLIGHET ATT FÖRSVARA SIG”

Den andra situationen jag tänker på är Timrås Robin Alvarez som tacklade Luleås Fredrik Styrman. Den tacklingen renderade i matchstraff för Alvarez och dessutom tre matchers avstängning för checking to the head.



Det är ingen tvekan om att tacklingen tog i huvudet på Styrman. Men skillnaden är att Styrman hade alla möjligheter att försvara sig själv, vilket man knappast kan säga att Heineman hade.

Alvarez åker på matchstraff

Redan när Styrman inser att han är på väg in i en 50/50-duell med en motståndare nere i hörnet måste han ha i beräkningarna att motståndaren kanske väljer att tackla för att vinna fördelar. Att då ta beslutet att kliva in lågt i situationen och ”poka” eller peta med klubban gör att han sätter sig själv i en väldigt utsatt och dålig situation.

Båda spelarna har huserat i SHL ganska många säsonger nu vilket betyder att det knappast bör komma som en överraskning för Styrman att Alvarez gillar att tacklas. Jag vill hävda att Alvarez i princip alltid delar ut en tackling vid liknande situationer.

Förstå mig rätt här men jag tycker faktiskt det är Fredrik Styrman som spelar omdömeslöst i den här situationen och inte Alvarez.

”BEDÖMNINGARNA ÄR HORRIBLA”

Om man jämför utfallet på dessa två incidenter spelade Heineman vidare i matchen medan Styrman tvingades utgå. Sörensen fick fortsätta utan reprimand medan Alvarez åkte på matchstraff samt tre matchers avstängning.



Under ganska många år har jag hävdat att beslut fattas ofta efter konsekvens och inte efter vad som faktiskt händer och sker. Efter att ha sett utfallet från igår kan jag inte annat än att stå fast vid det.

När jag jämför utfallet av dessa två helt olika händelser och funderar över vad det sänder för budskap kommer jag ganska snabbt fram till följande;

Spela gärna grisigt och fult men se för fan till att inte skada dina motståndare. Dela gärna ut en ”sucker punch” men få alla att tro att det är vedergällning för tidigare förseelse som, i det här fallet, faktiskt är du själv som orsakat.

Jag blir faktiskt lite bedrövad över var svensk hockey är på väg.

Vilken tränare blir den första att beordra sina spelare att bära förstärkta hjälmar som dessutom har galler och beordra spelarna att låtsas som att man bär en träningströja som ej är tacklingsbar? I det läget är det ju bara att gå ut och spela ”huvudlöst” så kommer man få minst två matchstraff med vardera fem minuters powerplay med sig. Man måste komma ihåg att den typ av tackling Alvarez sätter in sker hela tiden ute på isen, dock oftast med lycklig utgång tack vare att motståndaren kan ta emot den på ett korrekt sätt.

Jag har skrivit liknande texter tidigare och mötts av kritik från personer som tycker annorlunda. Samtidigt måste jag stå på mig för hur jag vill att hockeyn ska se ut. Bedömningarna efter gårdagens incidenter tycker jag är horribla där våld tycks vara okej när motståndaren är försvarslös men inte när spelaren har alla möjligheter att försvara sig och göra sig redo för ”impact”.

En sån hockey vill åtminstone inte jag ha.

