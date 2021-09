Norlinders smäll: Skadad på träningslägret

När Montreal Canadiens under gårdagen fortsatte förberedelserna inför den stundande NHL-säsongen saknades Mattias Norlinder på träningen.

Anledningen till det var att den svenske backen, som är på plats i Montreal för att försöka spela till sig en plats på klassikerklubbens blålinje, dras med skadeproblem.

Enligt journalisten Stu Cowan på Montreal Gazette dras Norlinder med en skada av det lindrigare slaget, vilket kommer att hålla honom borta från Canadiens isträningar de närmaste dagarna.

Mattias Norlinder didn’t skate today and will miss next couple of days with what #Habs coach Dominique Ducharme says is a minor injury #HabsIO