Det skulle bli karriärens dittills största match - men bara timmar innan nedsläpp i OS-finalen i Sotji fick Nicklas Bäckström beskedet att han fastnat i ett dopningstest och inte skulle få spela finalen.

Nu berättar NHL-stjärnan om mardrömmen han då upplevde.

– Just då var det en en jäkligt tuff period. Det kändes som att man var en kriminell ungefär, det var så man blev uthängd, säger han i "Wikegård vs"

